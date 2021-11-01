Представлен зимний мяч Премьер-Лиги на сезон 2021/22

Зимний мяч Премьер-Лиги Компания Nike представила дизайн зимней версии официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2021/22.

Это все тот же мяч под названием Flight, но выполненный в ярком дизайне, благодаря чему будет заметен в плохих погодных условиях и при тусклом освещении. Именно поэтому в название сферы добавлены слова Winter Hi-Vis .

Источником вдохновения для дизайнеров Nike выступили комиксы и супергерои. Желтый, синий, лазерно-малиновый и белый — преобладающие цвета обновленного мяча.

Ожидается, что зимний матч будет впервые использован уже в ближайший уикенд.

Зимний мяч Премьер-Лиги

Зимний мяч Премьер-Лиги

Зимний мяч Премьер-Лиги

Зимний мяч Премьер-Лиги

Зимний мяч Премьер-Лиги

Зимний мяч Премьер-Лиги


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 644

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Последние комментарии:




  1. liverbro 01.11.2021 15:00 # liverbro
    Да уж,убогий какой

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  2. largo-winch 01.11.2021 14:54 # largo-winch
    говнецо.

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  3. true-manc 01.11.2021 14:34 # true-manc
    желтый цвет с красными вкраплениями никуда не годится - будет сливаться с обоссанными колбасниками и их кровоточащими от страпона анусами

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  4. sexan 01.11.2021 14:34 # sexan
    Ну хорошо, что не розовый и не голубой. Хотя это тоже ikzgf не понятная. Узоры наверное взяты с Monster juiced mango loco.

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  5. danik9 01.11.2021 14:31 # danik9
    Ахренеть какие все критики и одновременно с этим дизайнеры с высшим образованием! Да норм мяч, главное и в ливень, и в снегопад будет виден как для вратарей, так и для остальных игроков.

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  6. sellman 01.11.2021 14:22 # sellman
    Убожество

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  7. gerrard08 01.11.2021 14:19 # gerrard08
    не мяч, а дичь полнейшая

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  8. kipeloff89 01.11.2021 14:04 # kipeloff89
    Шо это за xуйня?

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