Представлен зимний мяч Премьер-Лиги на сезон 2021/22
Компания Nike представила дизайн зимней версии официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2021/22.
Это все тот же мяч под названием Flight, но выполненный в ярком дизайне, благодаря чему будет заметен в плохих погодных условиях и при тусклом освещении. Именно поэтому в название сферы добавлены слова Winter Hi-Vis .
Источником вдохновения для дизайнеров Nike выступили комиксы и супергерои. Желтый, синий, лазерно-малиновый и белый — преобладающие цвета обновленного мяча.
Ожидается, что зимний матч будет впервые использован уже в ближайший уикенд.
01.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
Да уж,убогий какой
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говнецо.
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желтый цвет с красными вкраплениями никуда не годится - будет сливаться с обоссанными колбасниками и их кровоточащими от страпона анусами
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Ну хорошо, что не розовый и не голубой. Хотя это тоже ikzgf не понятная. Узоры наверное взяты с Monster juiced mango loco.
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Ахренеть какие все критики и одновременно с этим дизайнеры с высшим образованием! Да норм мяч, главное и в ливень, и в снегопад будет виден как для вратарей, так и для остальных игроков.
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Убожество
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не мяч, а дичь полнейшая
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Шо это за xуйня?
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