Представлен зимний мяч Премьер-Лиги на сезон 2021/22

Компания Nike представила дизайн зимней версии официального мяча Премьер-Лиги на сезон 2021/22.

Это все тот же мяч под названием Flight, но выполненный в ярком дизайне, благодаря чему будет заметен в плохих погодных условиях и при тусклом освещении. Именно поэтому в название сферы добавлены слова Winter Hi-Vis .



Источником вдохновения для дизайнеров Nike выступили комиксы и супергерои. Желтый, синий, лазерно-малиновый и белый — преобладающие цвета обновленного мяча.



Ожидается, что зимний матч будет впервые использован уже в ближайший уикенд.























