"Тоттенхэм" уволил Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту Спустя четыре месяца после своего назначения Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Тоттенхэм" был разгромлен на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, ни разу не пробив в створ чужих ворот. Это поражение стало пятым в семи последних матчах Премьер-Лиги.

Это поражение, по слухам, чрезвычайно разозлило президента "шпор" Даниэля Леви, который уже на следующий день созвал совещание, чтобы осудить дальнейшую судьбу Эшпириту Санту.

В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Нуну, даже не дожидаясь международного перерыва.

"Я знаю, как сильно Нуну и его тренерский штаб хотели преуспеть, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну — истинный джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы бы хотели поблагодарить его и его штаб, а также пожелать им успехов в будущем", — сообщил спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.

Добавим, всего 47-летний португалец провел 17 матчей у руля "Тоттенхэма", одержав восемь побед (2 ничьи, 7 поражений, разница мячей 21:23).


Метки Тоттенхэм, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4316

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 01.11.2021 14:54 # largo-winch
    ебать там Контекс летит в Лондон.
    вопрос времени контракта 1,5 года.

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  2. largo-winch 01.11.2021 14:49 # largo-winch
    Почему мать вагиныкеримовны стоит 500 рублей? потому что ему и с отцом хорошо.

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  3. alexomck 01.11.2021 14:49 # alexomck
    фз в чем выгода, кто теперь вытянет шпоры, свободные коучи сейчас ещё слабее. равные Нуну в Шпоры с насиженных мест срываться не будут.

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  4. krakovyak 01.11.2021 14:33 # krakovyak
    Продаю мать вагиныкеримовны рублей за пятьсот. Безруким скидку сделаю.

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  5. vagifspurs 01.11.2021 14:32 # vagifspurs
    Оксимирон воскрес! Конте летит в Лондон! 1 Октября - история.

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  6. m-ballack 01.11.2021 14:30 # m-ballack
    Колбасники решили уже, что Клопп уволит Сульшера, а Оле уволил Нуну, кек.

    (ответить)

  7. vagifspurs 01.11.2021 14:20 # vagifspurs
    https://vk.com/wall-54392385_644731

    ИМПЕРАТОР

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  8. chebrec 01.11.2021 14:16 # chebrec
    Морфеус(((

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  9. kipeloff89 01.11.2021 14:12 # kipeloff89
    Продаю супер-убер-пупер-мега-топ аккаунт. http://fapl.ru/users/thedogfather/


    Попрошу не путать с ггшным thegodfather
    Продам в два раза дешевле чем Артурик своего фейка продает

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  10. vagifspurs 01.11.2021 14:10 # vagifspurs
    DON ANTONIO!

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

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  11. thegodfather 01.11.2021 14:07 # thegodfather
    Продаю супер-убер-пупер-мега-топ аккаунт. http://fapl.ru/users/thegodfather/

    цена вопроса : обсуждается.
    Начальная цена : 20 000 рублей.

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  12. kipeloff89 01.11.2021 14:06 # kipeloff89
    Продаю свой фейковый акк http://fapl.ru/users/don-antonio/
    За подробностями писать в личку

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  13. sellman 01.11.2021 13:59 # sellman
    Зегодфазеру придётся аву менять, кек

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  14. sausage 01.11.2021 13:58 # sausage
    Любому адекватному человеку было понятно, что шпорам в этом сезоне пизда. А ведь находились тут умники, которые рассказывали, что они с Нуну будут в 4-ке. Шпорам сейчас и Конте не поможет, хотя сомневаюсь, что он пойдёт туда. У Леви денег нет особо на трансферы и его зарплату. Но смешно было бы, если вслед за Мауром ещё одни топ тренер обломится на Тоттенхэме, который станет первым клубом, где он ничего не выиграет.

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  15. vagifspurs 01.11.2021 13:54 # vagifspurs
    ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!

    ИМПЕРАТОР ЛЕТИТ!

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  16. thegodfather 01.11.2021 13:52 # thegodfather
    да конте на хую вертел ваш курятник))))

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  17. largo-winch 01.11.2021 13:51 # largo-winch
    Конте как будто сделает из этих игроков претендентов на титул.
    вон Мойес и Артета с середняками ебут АПЛ-очку.

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  18. d1gnity 01.11.2021 13:51 # d1gnity
    Глупое решение, сделанное на эмоциях. Еще перед началом чемпионата было очевидно что состав у них слабый и разобщенный. При этом взяли нового тренера которому времени перестроить команду не дали. Единственное разумное оправдание всему этому это достигнутая договоренность с каким-нибудь тир 1 тренером например Конте.

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  19. slash-lfc 01.11.2021 13:50 # slash-lfc
    опа-опа, пидорастерка анализирует и кукарекает мол Конте не будет в ТТХ))

    (ответить)

  20. vagifspurs 01.11.2021 13:50 # vagifspurs
    01.11.2021 13:45 #
    quavo

    у ттх хороший побор , как ни крути. фактор конте решающий, купит себе латералей и вполне себе поборятся за чемпионство в след году
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/89284/?c=1#01.11.2021 13:46 #
    quavo

    ну тут плюсек, ттх параша ебаная, была есть и будет)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/89284/?c=1#c7442789


    Фатима говорила недавно, что у неё операция была, по ходу промежуточная, когда снова под нож?

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