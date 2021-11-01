"Тоттенхэм" уволил Эшпириту Санту
Спустя четыре месяца после своего назначения Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".
В минувшую субботу "Тоттенхэм" был разгромлен на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, ни разу не пробив в створ чужих ворот. Это поражение стало пятым в семи последних матчах Премьер-Лиги.
Это поражение, по слухам, чрезвычайно разозлило президента "шпор" Даниэля Леви, который уже на следующий день созвал совещание, чтобы осудить дальнейшую судьбу Эшпириту Санту.
В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Нуну, даже не дожидаясь международного перерыва.
"Я знаю, как сильно Нуну и его тренерский штаб хотели преуспеть, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну — истинный джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы бы хотели поблагодарить его и его штаб, а также пожелать им успехов в будущем", — сообщил спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.
Добавим, всего 47-летний португалец провел 17 матчей у руля "Тоттенхэма", одержав восемь побед (2 ничьи, 7 поражений, разница мячей 21:23).
01.11.2021 13:00
Просмотров: 4316
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ебать там Контекс летит в Лондон.
вопрос времени контракта 1,5 года.
(ответить)
Почему мать вагиныкеримовны стоит 500 рублей? потому что ему и с отцом хорошо.
(ответить)
фз в чем выгода, кто теперь вытянет шпоры, свободные коучи сейчас ещё слабее. равные Нуну в Шпоры с насиженных мест срываться не будут.
(ответить)
Продаю мать вагиныкеримовны рублей за пятьсот. Безруким скидку сделаю.
(ответить)
Оксимирон воскрес! Конте летит в Лондон! 1 Октября - история.
(ответить)
Колбасники решили уже, что Клопп уволит Сульшера, а Оле уволил Нуну, кек.
(ответить)
https://vk.com/wall-54392385_644731
ИМПЕРАТОР
(ответить)
Морфеус(((
(ответить)
Продаю супер-убер-пупер-мега-топ аккаунт. http://fapl.ru/users/thedogfather/
Попрошу не путать с ггшным thegodfather
Продам в два раза дешевле чем Артурик своего фейка продает
(ответить)
DON ANTONIO!
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
(ответить)
Продаю супер-убер-пупер-мега-топ аккаунт. http://fapl.ru/users/thegodfather/
цена вопроса : обсуждается.
Начальная цена : 20 000 рублей.
(ответить)
Продаю свой фейковый акк http://fapl.ru/users/don-antonio/
За подробностями писать в личку
(ответить)
Зегодфазеру придётся аву менять, кек
(ответить)
Любому адекватному человеку было понятно, что шпорам в этом сезоне пизда. А ведь находились тут умники, которые рассказывали, что они с Нуну будут в 4-ке. Шпорам сейчас и Конте не поможет, хотя сомневаюсь, что он пойдёт туда. У Леви денег нет особо на трансферы и его зарплату. Но смешно было бы, если вслед за Мауром ещё одни топ тренер обломится на Тоттенхэме, который станет первым клубом, где он ничего не выиграет.
(ответить)
ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!
ИМПЕРАТОР ЛЕТИТ!
(ответить)
да конте на хую вертел ваш курятник))))
(ответить)
Конте как будто сделает из этих игроков претендентов на титул.
вон Мойес и Артета с середняками ебут АПЛ-очку.
(ответить)
Глупое решение, сделанное на эмоциях. Еще перед началом чемпионата было очевидно что состав у них слабый и разобщенный. При этом взяли нового тренера которому времени перестроить команду не дали. Единственное разумное оправдание всему этому это достигнутая договоренность с каким-нибудь тир 1 тренером например Конте.
(ответить)
опа-опа, пидорастерка анализирует и кукарекает мол Конте не будет в ТТХ))
(ответить)
01.11.2021 13:45 #
quavo
у ттх хороший побор , как ни крути. фактор конте решающий, купит себе латералей и вполне себе поборятся за чемпионство в след году
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/89284/?c=1#01.11.2021 13:46 #
quavo
ну тут плюсек, ттх параша ебаная, была есть и будет)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/89284/?c=1#c7442789
Фатима говорила недавно, что у неё операция была, по ходу промежуточная, когда снова под нож?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий