"Тоттенхэм" уволил Эшпириту Санту

Спустя четыре месяца после своего назначения Нуну Эшпириту Санту был уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Тоттенхэм" был разгромлен на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, ни разу не пробив в створ чужих ворот. Это поражение стало пятым в семи последних матчах Премьер-Лиги.



Это поражение, по слухам, чрезвычайно разозлило президента "шпор" Даниэля Леви, который уже на следующий день созвал совещание, чтобы осудить дальнейшую судьбу Эшпириту Санту.



В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" принял решение немедленно прекратить сотрудничество с Нуну, даже не дожидаясь международного перерыва.



"Я знаю, как сильно Нуну и его тренерский штаб хотели преуспеть, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну — истинный джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы бы хотели поблагодарить его и его штаб, а также пожелать им успехов в будущем", — сообщил спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи.



Добавим, всего 47-летний португалец провел 17 матчей у руля "Тоттенхэма", одержав восемь побед (2 ничьи, 7 поражений, разница мячей 21:23).