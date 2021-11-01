"Ньюкасл" определится с новым тренером на этой неделе

"Ньюкасл" надеется определиться с новым главным тренером на стартовавшей неделе.

Напомним, "Ньюкасл" объявил о расставании со Стивом Брюсом еще 20 октября. С тех пор первой командой "сорок" руководит Грэм Джонс.



Джонс не рассматривается в качестве кандидата на роль постоянного наставника и, как ожидается, передаст свои полномочия другому специалисту после выезда к "Брайтону" в ближайшую субботу.



К тому времени "сороки" уже надеются определиться с заменой Брюсу. Клуб провел несколько собеседований и вскоре собирается рекомендовать одного из кандидатов к назначению.



Окончательное решение примет новоиспеченный президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайаян, сообщает The Telegraph.



Среди кандидатов, рассмотренных "сороками", значатся Паулу Фонсека, Люсьен Фавр, Эдди Хау, Фрэнк Лэмпард и Джон Терри.