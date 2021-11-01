"Барселона" хочет Ван де Бека

"Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека в январе.

В этом сезоне Ван де Бек отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", а в Премьер-Лиге сыграл лишь пять минут.



Донни решительно настроен уйти в зимнее трансферное окно, чтобы обрести регулярную игровую практику и вернуться в сборную Голландии. Для этого 24-летний полузащитник уже сменил своего агента.



Как утверждает каталонское издание Sport, Ван де Бек может продолжить карьеру в "Барселоне", где выступает его бывший партнер по "Аяксу" Френки Де Йонг.



"Барселона" отчаянно нуждается в полузащитнике атакующей направленности, но из-за своей финансовой ситуации может позволить себе только аренду Донни.