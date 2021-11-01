"Барселона" хочет Ван де Бека

Донни Ван де Бек "Барселона" заинтересована в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека в январе.

В этом сезоне Ван де Бек отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", а в Премьер-Лиге сыграл лишь пять минут.

Донни решительно настроен уйти в зимнее трансферное окно, чтобы обрести регулярную игровую практику и вернуться в сборную Голландии. Для этого 24-летний полузащитник уже сменил своего агента.

Как утверждает каталонское издание Sport, Ван де Бек может продолжить карьеру в "Барселоне", где выступает его бывший партнер по "Аяксу" Френки Де Йонг.

"Барселона" отчаянно нуждается в полузащитнике атакующей направленности, но из-за своей финансовой ситуации может позволить себе только аренду Донни.


Метки Барселона, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 01.11.2021 12:20 # whitecolor
    Пускай забирают его, от него всё равно нету толку

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  2. mancunia-planet 01.11.2021 11:42 # mancunia-planet
    Френки Дэ Йонг в МЮ, было бы зашибенно

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  3. mancityman 01.11.2021 11:17 # mancityman
    Команда далбаёбов, скоро будет сборная Нидерландов там.

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