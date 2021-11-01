Рэднапп советует Сульшеру пригласить Кина в свой штаб
Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что на месте главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера пригласил бы в свой штаб Роя Кина.
На старте нового сезона к тренерскому штабу "Юнайтед" есть большие вопросы, однако претензии Рэднаппа касаются вовсе не квалификации Сульшера и его помощников.
По мнению Харри, Оле Гуннару нужен помощник с жестким характером, который сможет эффективно воздействовать на игроков, как это делал Кин в свои капитанские дни в "Юнайтед".
"Думаю, ему (Сульшеру) нужно немного помочь. Я не говорю, что в его штабе нет хороших парней, но они выглядят очень тихой группой, как мне кажется".
"Я очень хорошо знаю Майкла Кэррика, я люблю Майкла, он великолепный футболист и отличный человек. Рядом с ним есть и другие люди".
"Иногда ты не должен бояться подумать о помощи. Это поможет тебе и поможет команде. Думаю, ему нужен кто-то другой, человек с другим характером. На прошлой неделе, стоя у бровки, он выглядел одиноким".
"Знаете, кого бы я пригласил в "Манчестер Юнайтед"? Каждый подумает, что я спятил, но я бы пригласил Роя Кина".
"Не месте Оле я бы подумал, что Рой не будет церемониться игроками и приведет в чувство одного-двух", — сообщил Рэднапп talkSPORT.
01.11.2021 09:00
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Дело гооврит. Сейчас в МЮ все без яиц
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Кин из британского олдскула.
Инстаграмные девки не выдержат и недели с ним, или он с ними.
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Нужно ли это кину, он особо ничего не изменит, а свою кривую репутацию еще хуже сделает
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Пыонэрскый лагерЪ "Грязные проказники"
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все это больше напоминает встречу бывших одноклассников, чем тренерский штаб профессионального клуба
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Ага, чтобы пенальдеш ныть начал из-за жестокого обращения?
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Было бы круто!
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