Рэднапп советует Сульшеру пригласить Кина в свой штаб

Рой Кин и Оле Гуннар Сульшер Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что на месте главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера пригласил бы в свой штаб Роя Кина.

На старте нового сезона к тренерскому штабу "Юнайтед" есть большие вопросы, однако претензии Рэднаппа касаются вовсе не квалификации Сульшера и его помощников.

По мнению Харри, Оле Гуннару нужен помощник с жестким характером, который сможет эффективно воздействовать на игроков, как это делал Кин в свои капитанские дни в "Юнайтед".

"Думаю, ему (Сульшеру) нужно немного помочь. Я не говорю, что в его штабе нет хороших парней, но они выглядят очень тихой группой, как мне кажется".

"Я очень хорошо знаю Майкла Кэррика, я люблю Майкла, он великолепный футболист и отличный человек. Рядом с ним есть и другие люди".

"Иногда ты не должен бояться подумать о помощи. Это поможет тебе и поможет команде. Думаю, ему нужен кто-то другой, человек с другим характером. На прошлой неделе, стоя у бровки, он выглядел одиноким".

"Знаете, кого бы я пригласил в "Манчестер Юнайтед"? Каждый подумает, что я спятил, но я бы пригласил Роя Кина".

"Не месте Оле я бы подумал, что Рой не будет церемониться игроками и приведет в чувство одного-двух", — сообщил Рэднапп talkSPORT.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Рэднапп, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 09:00

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  1. kagawa 01.11.2021 10:33 # kagawa
    Дело гооврит. Сейчас в МЮ все без яиц

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  2. iskander8sg 01.11.2021 09:38 # iskander8sg
    Кин из британского олдскула.
    Инстаграмные девки не выдержат и недели с ним, или он с ними.

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  3. tursa 01.11.2021 09:31 # tursa
    Нужно ли это кину, он особо ничего не изменит, а свою кривую репутацию еще хуже сделает

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  4. vyrentz 01.11.2021 09:28 # vyrentz
    Пыонэрскый лагерЪ "Грязные проказники"

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  5. liverfun 01.11.2021 09:24 # liverfun
    все это больше напоминает встречу бывших одноклассников, чем тренерский штаб профессионального клуба

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  6. fanstevengerrard 01.11.2021 09:12 # fanstevengerrard
    Ага, чтобы пенальдеш ныть начал из-за жестокого обращения?

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  7. sergey7205 01.11.2021 09:04 # sergey7205
    Было бы круто!

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