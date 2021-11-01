Рэднапп советует Сульшеру пригласить Кина в свой штаб

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что на месте главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера пригласил бы в свой штаб Роя Кина.

На старте нового сезона к тренерскому штабу "Юнайтед" есть большие вопросы, однако претензии Рэднаппа касаются вовсе не квалификации Сульшера и его помощников.



По мнению Харри, Оле Гуннару нужен помощник с жестким характером, который сможет эффективно воздействовать на игроков, как это делал Кин в свои капитанские дни в "Юнайтед".



"Думаю, ему (Сульшеру) нужно немного помочь. Я не говорю, что в его штабе нет хороших парней, но они выглядят очень тихой группой, как мне кажется".



"Я очень хорошо знаю Майкла Кэррика, я люблю Майкла, он великолепный футболист и отличный человек. Рядом с ним есть и другие люди".



"Иногда ты не должен бояться подумать о помощи. Это поможет тебе и поможет команде. Думаю, ему нужен кто-то другой, человек с другим характером. На прошлой неделе, стоя у бровки, он выглядел одиноким".



"Знаете, кого бы я пригласил в "Манчестер Юнайтед"? Каждый подумает, что я спятил, но я бы пригласил Роя Кина".



"Не месте Оле я бы подумал, что Рой не будет церемониться игроками и приведет в чувство одного-двух", — сообщил Рэднапп talkSPORT.