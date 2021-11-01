Ривалдо: "Конте — славный вариант для "Юнайтед"
Легенда бразильского футбола Ривалдо отмел сомнения насчет того, что тренер Антонио Конте не подходит "Манчестер Юнайтед".
Конте остается фаворитом на замену наставнику "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, хотят тот и получил передышку благодаря победе 0:3 над "Тоттенхэмом" в минувшую субботу.
Существует мнение, что прагматичный футбол Антонио не подходит для "красных дьяволов", однако Ривалдо совершенно не может с этим согласиться.
"Вероятность ухода Сульшера высока, и похоже на то, что руководство "Манчестер Юнайтед" может обратиться к Антонио Конте".
"При этом итальянском тренере "Ювентус", "Интер" и "Челси" демонстрировали цельный футбол. Он достаточно породистый, чтобы тренировать большой европейский клуб. Кроме того, он уже поработал в Англии, и это упростит его адаптацию".
"С ним во главе "Юнайтед" станет более прессингующей командой, которая будет играть в атакующий футбол и играть в высоком темпе. Это лучше подходит для имеющихся в их составе игроков. Конте много требует от своих игроков, и это может повысить самоотдачу игроков атаки".
"На мой взгляд, он стал бы славным вариантом для их клуба, но давайте сперва посмотрим, как сложится будущее Сульшера в ближайшие дни или недели", — сообщил Ривалдо Betfair.
01.11.2021 08:00
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