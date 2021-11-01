Клопп видит в Поттере потенциал стать тренером топ-уровня
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его коллега Грэм Поттер из "Брайтона" обладает всем необходимым, чтобы стать тренером элитного уровня.
В минувший уикенд "Брайтон" отыграл дефицит в два гола на "Энфилде" против "Ливерпуля" (2:2), во втором тайме просто превосходя команду Клоппа по игре.
Этим результатом 46-летний Поттер только укрепил свою репутацию, и Клопп совершенно не удивится, если в обозримом будущем Грэма позовут в топ-клуб.
"Может ли он достичь более высокого уровня? Он определенно обладает всем необходимым".
"У него есть четкое представление насчет футбола, в который он хочет играть, и он блестяще делает свою работу. С ним у команды появилась ярко выраженная манера игры. Он инноватор, и он авантюрен".
"Он абсолютно славный парень, и его команда отражает его способности. Я не хочу сватать тренера "Брайтона" в другие клубы, но я думаю, ему не нужно переживать за свое будущее", — цитирует Клоппа Daily Mail.
01.11.2021 07:00
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