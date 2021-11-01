"Тоттенхэм" вернулся к идее назначить Фонсеку

"Тоттенхэм" вернулся к идее назначить своим главным тренером португальского специалиста Паулу Фонсеку.

Достоверно известно, что "Тоттенхэм" вел переговоры с Фонсекой еще минувшим летом. Паулу уже был готов подписать контракт, но не смог поладить с Фабио Паратичи, вступившим в должность спортивного директора "шпор".



Тогда Паратичи предпочел Нуну Эшпириту Санту, который во многом был назначен из-за неимения других вариантов — остальные специалисты высокого уровня, включая Антонио Конте и Брендана Роджерса, не проявили интереса к работе в Северном Лондоне.



Нуну начал новый сезон Премьер-Лиги с трех побед кряду, но из семи последующих матчей проиграл пять, включая унизительное домашнее поражение 0:3 от "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу.



На следующий день после разгрома от "Юнайтед" Паратичи встретился с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Эшпириту Санту.



Как утверждает Daily Mirror, экс-наставником "Вулверхэмптона" недовольны не только в руководстве, но и в раздевалке — Нуну не смог выстроить хороших отношений с талисманом клуба Харри Кейном, а его методы работы вызывают большие нарекания у футболистов.



Харри Уинкс, Деле Алли, Танги Ндомбеле — все эти игроки держат зуб на Эшпириту Санту и будут только рады уходу португальца.



В сложившейся ситуации Леви и Паратичи вернулись к идее предложить работу Фонсеке, однако им нужно поспешить, потому что Паулу является одним из фаворитов на вакантный пост главного тренера "Ньюкасла".