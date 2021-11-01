"Юнайтед" пытался купить Гейе летом

"Манчестер Юнайтед" пытался купить полузащитника ПСЖ Идриссу Гейе минувшим летом.

В последнее время только ленивый не говорит о слабости "Юнайтед" в опорной зоне. На самом деле "красные дьяволы" предвидели эту проблему и пытались решить ее минувшим летом.



Как сообщает Daily Mail, озвученная "Вест Хэмом" цена за Деклана Райса показалась "Юнайтед" завышенной, поэтому "дьяволы" устремили свой взор на Гейе.



И хотя Идриссе уже 32 года, у него за плечами опыт выступлений в Премьер-Лиге за "Астон Виллу" и "Эвертон". Кроме того, на "Олд Траффорд" предполагали, что сенегалец будет открыт к смене клуба из-за прихода в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума.



Проведя несколько встреч и разговоров, "Юнайтед" так и не сделал свое предложение по Гейе. Вернее, не смог — из-за того, что Неманья Матич, Поль Погба и Джесси Лингард остались в клубе.



На старте нового сезона Гейе демонстрирует отличную игру, надежно страхуя атакующих игроков ПСЖ вроде Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, вдобавок забив четыре гола. А "Юнайтед" вынужден обходиться имеющимися игроками.