Агбонлахор: "Победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение Сульшера"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

Выездной победой 0:3 над "Тоттенхэмом" подопечные Сульшера слегка реабилитировались за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". Против "шпор" Оле Гуннар даже изменил игровую схему, однако Агбонлахор не видит здесь ничего гениального.



Габриэль готов похвалить Сульшера за разгром "шпор", но отмечает, что это слишком слабый соперник, и в глобальном смысле этот результат ничего не меняет.



"Сегодня игроки играли за своего тренера. С первой секунды матча они демонстрировали готовность сражаться. Они сражались за Сульшера".



"То, что они обратились к новой схеме, было очевидно. Твоим защитникам тяжело, им не удается сохранять свои ворота на замке, так как быть?"



"Естественно, ты перейдешь на схему с пятью защитниками, в этом нет ничего гениального. Еще посреди недели я говорил, что они должны играть с пятью защитниками, не давать забивать сопернику, а уж в их команде есть кому отличиться".



"Ты можешь выбирать двух нападающих из Роналду, Кавани, Гринвуда и Рэшфорда. Сегодня они бы забили в любом сочетании".



"Рэшфорд вышел на замену и забил, но они играли против посредственной команды. На мой взгляд, это просто продлевает то, что неизбежно".



"Оле все равно покинет "Манчестер Юнайтед", но нужно отдать ему должное за этот результат", — сообщил Агбонлахор.