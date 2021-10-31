Агбонлахор: "Победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение Сульшера"
Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.
Выездной победой 0:3 над "Тоттенхэмом" подопечные Сульшера слегка реабилитировались за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". Против "шпор" Оле Гуннар даже изменил игровую схему, однако Агбонлахор не видит здесь ничего гениального.
Габриэль готов похвалить Сульшера за разгром "шпор", но отмечает, что это слишком слабый соперник, и в глобальном смысле этот результат ничего не меняет.
"Сегодня игроки играли за своего тренера. С первой секунды матча они демонстрировали готовность сражаться. Они сражались за Сульшера".
"То, что они обратились к новой схеме, было очевидно. Твоим защитникам тяжело, им не удается сохранять свои ворота на замке, так как быть?"
"Естественно, ты перейдешь на схему с пятью защитниками, в этом нет ничего гениального. Еще посреди недели я говорил, что они должны играть с пятью защитниками, не давать забивать сопернику, а уж в их команде есть кому отличиться".
"Ты можешь выбирать двух нападающих из Роналду, Кавани, Гринвуда и Рэшфорда. Сегодня они бы забили в любом сочетании".
"Рэшфорд вышел на замену и забил, но они играли против посредственной команды. На мой взгляд, это просто продлевает то, что неизбежно".
"Оле все равно покинет "Манчестер Юнайтед", но нужно отдать ему должное за этот результат", — сообщил Агбонлахор.
31.10.2021 22:00
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Просто Тоттенхэм сейчас хуже Юнайтед.
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