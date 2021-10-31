Агбонлахор: "Победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение Сульшера"

Оле Гуннар Сульшер Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что победа над "Тоттенхэмом" лишь откладывает увольнение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

Выездной победой 0:3 над "Тоттенхэмом" подопечные Сульшера слегка реабилитировались за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля". Против "шпор" Оле Гуннар даже изменил игровую схему, однако Агбонлахор не видит здесь ничего гениального.

Габриэль готов похвалить Сульшера за разгром "шпор", но отмечает, что это слишком слабый соперник, и в глобальном смысле этот результат ничего не меняет.

"Сегодня игроки играли за своего тренера. С первой секунды матча они демонстрировали готовность сражаться. Они сражались за Сульшера".

"То, что они обратились к новой схеме, было очевидно. Твоим защитникам тяжело, им не удается сохранять свои ворота на замке, так как быть?"

"Естественно, ты перейдешь на схему с пятью защитниками, в этом нет ничего гениального. Еще посреди недели я говорил, что они должны играть с пятью защитниками, не давать забивать сопернику, а уж в их команде есть кому отличиться".

"Ты можешь выбирать двух нападающих из Роналду, Кавани, Гринвуда и Рэшфорда. Сегодня они бы забили в любом сочетании".

"Рэшфорд вышел на замену и забил, но они играли против посредственной команды. На мой взгляд, это просто продлевает то, что неизбежно".

"Оле все равно покинет "Манчестер Юнайтед", но нужно отдать ему должное за этот результат", — сообщил Агбонлахор.


Метки Агбонлахор, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 670

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pavlix76 01.11.2021 00:02 # pavlix76
    Просто Тоттенхэм сейчас хуже Юнайтед.

    (ответить)

  2. hammersmith 31.10.2021 22:30 # hammersmith
    АДЕКВАТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: