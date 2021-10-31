"Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу"

"Вест Хэм" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиге благодаря крупной победе в гостях у "Астон Виллы" со счетом 1:4.

Матч на "Вилла Парк" начался с быстрого гола гостей. На седьмой минуте Деклан Райс перевел мяч на правый фланг Бену Джонсону, который вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.



Гол придал "молотобойцам" уверенности, а у "вилланов" ушло немало времени, прежде чем они оклемались и стали пытаться атаковать.



Атаки хозяев не таили в себе большой угрозы, однако на 34-й минуте счет стал равным. Эмилиано Буэндиа классно сыграл на правом фланге, а затем от лицевой линии выполнил передачу назад к 11-метровой отметки, откуда Олли Уоткинс пробил в касание — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго. Спустя всего четыре минуты Райс увидел возможность пробить метров с 20, и мяч, чуть подпрыгивая, вошел в притирку со штангой — 1:2.



Второй тайм начался с удаления в составе "Виллы". Эзри Конса сорвал выход Джаррода Боуэна один на один, за что получил прямую красную карточку как за фол последней надежды.



Вскоре Уоткинс пробил головой в перекладину, но этим хозяева и ограничились в плане атакующей игры — создавать моменты вдесятером у них не получалось.



На 80-й минуте "вилланы" нарвались на контратаку, и Форнальс добил мяч в ворота после того, как Эмилиано Мартинес отразил удар Боуэна — 1:2.



Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда "Вест Хэм" просто разорвал чужую оборону в несколько передач. Последнее касание перед воротами совершил Боуэн — 1:4.



Даже в полных составах, "Вест Хэм" выглядел более целостно, а удаление и вовсе стало приговором для "Виллы", которая потерпела свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче