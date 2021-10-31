"Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу"
"Вест Хэм" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиге благодаря крупной победе в гостях у "Астон Виллы" со счетом 1:4.
Матч на "Вилла Парк" начался с быстрого гола гостей. На седьмой минуте Деклан Райс перевел мяч на правый фланг Бену Джонсону, который вошел в штрафную и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.
Гол придал "молотобойцам" уверенности, а у "вилланов" ушло немало времени, прежде чем они оклемались и стали пытаться атаковать.
Атаки хозяев не таили в себе большой угрозы, однако на 34-й минуте счет стал равным. Эмилиано Буэндиа классно сыграл на правом фланге, а затем от лицевой линии выполнил передачу назад к 11-метровой отметки, откуда Олли Уоткинс пробил в касание — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго. Спустя всего четыре минуты Райс увидел возможность пробить метров с 20, и мяч, чуть подпрыгивая, вошел в притирку со штангой — 1:2.
Второй тайм начался с удаления в составе "Виллы". Эзри Конса сорвал выход Джаррода Боуэна один на один, за что получил прямую красную карточку как за фол последней надежды.
Вскоре Уоткинс пробил головой в перекладину, но этим хозяева и ограничились в плане атакующей игры — создавать моменты вдесятером у них не получалось.
На 80-й минуте "вилланы" нарвались на контратаку, и Форнальс добил мяч в ворота после того, как Эмилиано Мартинес отразил удар Боуэна — 1:2.
Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда "Вест Хэм" просто разорвал чужую оборону в несколько передач. Последнее касание перед воротами совершил Боуэн — 1:4.
Даже в полных составах, "Вест Хэм" выглядел более целостно, а удаление и вовсе стало приговором для "Виллы", которая потерпела свое четвертое поражение подряд в Премьер-Лиге.
"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче
31.10.2021 21:25
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Норм так Мойес МЮ обошёл. Сейчас многие манки наверное думают, что лучше бы он остался, чем Оле. А сколько было хейта в его сторону и понтов, типа не уровень великого Ман Юнайтед.
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Мойес полностью отмылся от красного пятна в карьере.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ закончат выше Прое6алси скриньте
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Неплохо, неплохо. Рад за Мойшу, нашел свою команду.
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РАЙС ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!!!
ХАВЕРЦ ПРИСЕДАТЕЛЬ!!
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ СПАСИБО ЗА ХАЛЯВНЫЕ 20 000 рубликов ухехехее
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