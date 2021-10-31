"Тоттенхэм" рассматривает Фонсеку и Консейсау на замену Нуну

"Тоттенхэм" рассматривает двух португальских специалистов на замену своему главному тренеру Нуну Эшпириту Санту.

Ранее днем стало известно, что боссы "Тоттенхэма" проводят кризисные переговоры насчет дальнейшей судьбы Нуну, под руководством которого "шпоры" проиграли половину из своих матчей в новом сезоне Премьер-Лиги.



По информации Evening Standard, среди имен, которые обсуждает "Тоттенхэм" на замену Эшпириту Санту, значатся Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау.



Примечательно, что лондонский клуб общался с Фонсекой только минувшим летом, до назначения Нуну. А прямо сейчас Паулу считается фаворитом на вакантный пост рулевого "Ньюкасла".



Консейсау в свою очередь с 2017 года трудится в "Порту", за это время выиграв два чемпионский титула и Кубок Португалии.



Добавим, что предшественник Эшпириту Санту тоже был португальцем. Речь о Жозе Моуриньо, которого президент "шпор" Даниэль Леви коварно уволил перед самым финалом Кубка Лиги.