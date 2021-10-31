"Тоттенхэм" рассматривает Фонсеку и Консейсау на замену Нуну

Сержиу Консейсау и Томас Тухель "Тоттенхэм" рассматривает двух португальских специалистов на замену своему главному тренеру Нуну Эшпириту Санту.

Ранее днем стало известно, что боссы "Тоттенхэма" проводят кризисные переговоры насчет дальнейшей судьбы Нуну, под руководством которого "шпоры" проиграли половину из своих матчей в новом сезоне Премьер-Лиги.

По информации Evening Standard, среди имен, которые обсуждает "Тоттенхэм" на замену Эшпириту Санту, значатся Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау.

Примечательно, что лондонский клуб общался с Фонсекой только минувшим летом, до назначения Нуну. А прямо сейчас Паулу считается фаворитом на вакантный пост рулевого "Ньюкасла".

Консейсау в свою очередь с 2017 года трудится в "Порту", за это время выиграв два чемпионский титула и Кубок Португалии.

Добавим, что предшественник Эшпириту Санту тоже был португальцем. Речь о Жозе Моуриньо, которого президент "шпор" Даниэль Леви коварно уволил перед самым финалом Кубка Лиги.


Метки Консейсау, Порту, Тоттенхэм, тренеры, Фонсека

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.10.2021 21:34 # chelsiukpro
    А по концове один и в второй откажет курам :)) и опять курятник будет без тренера

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  2. explosion 31.10.2021 21:06 # explosion
    Шо то xyйня, шо это xyйня. Вот это обе xyйни такие, шо я, бля, eбaл ее маму в рот.

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