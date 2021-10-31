Невилл опасается, что Санчо повторит судьбу Ван де Бека
Эксперт Sky Sports Гари Невилл опасается, что вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо повторит судьбу своего партнера по команде Донни Ван де Бека.
После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов Санчо пока не совершил ни одного результативного действия, а матч против "Тоттенхэма" накануне целиком провел на скамейке запасных.
В матче против "шпор" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решил сыграть по схеме 3-5-2, предпочтя вингбеков вингерам, и Невилл считает, что это может только усугубить положение Джейдона.
"Я не могу перестать думать о Ван де Беке. Кто предложил его имя? Кто в "Манчестер Юнайтед" выделил деньги на его приобретение? Они потратили 40 миллионов фунтов на парня, который сидит на трибунах и почти не играет в футбол 18 месяцев".
"Если Санчо не проявит осторожность, с ним будет то же самое. В последние недели он поучаствовал в ряде ужасных матчей, хотя дело не в нем, а в командной игре".
"Он пришел в клуб, где играют в совершенно несвязный футбол. В Дортмунде у него была гораздо более слаженная команда. Наверное, прибыв сюда, он подумал: "Какого черта я перешел сюда? Что это такое?" Здесь нет организации, нет структуры, игроки плохо отрабатывают в обороне".
"Вообще-то, если взглянуть на статистику, то он единственный атакующий игрок, который более-менее старается помогать обороне".
"Но сегодня он, должно быть, сидит и думает: "Что я здесь делаю? Где мне место в этой схеме?" Потому что я не вижу его в полузащите, я не вижу его в двойке нападающих. Наверное, он переживает за свою карьеру в "Манчестер Юнайтед".
"И Ван де Бек думает то же самое. Сегодня был хороший день, но смена схемы вызовет кучу других проблем", — сообщил Невилл в эфире.
31.10.2021 20:00
Просмотров: 1299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По моему скромному мнению: выиграть от смены на 3-5-2 могут выиграть оба игрока. У ВДБ появится больше шансов сменить любого из пары опорников, без потери в обороне за счёт 3-го центрального, который его страхует. Центр поля уплотняется и появится возможность играть в его любимую игру: приня-отдал-открылся. У Санчо есть выбор: 1.Принять себя исключительно атакующим вингером и ждать смены тактики/тренера/клуба. 2. Развиваться и осваивать новые навыки технические/тактические. Прибавить в физике и выносливости. Сможет побороться с Ван-Биссакой. Ин май хамбл опинион)
(ответить)
Купить лиж бы купить а накуй тогда деньги тратить!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий