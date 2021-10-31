Жоржиньо рассказал, кому бы отдал "Золотой мяч"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, кому бы достался его голос при определении обладателя "Золотого мяча".

Сам Жоржиньо считается одним из фаворитов на престижнейшую индивидуальную награду, которая будет вручена 29 ноября.



Поскольку за себя голосовать нельзя, Жоржиньо отдал бы свой голос не Лионелю Месси и не Мохамеду Салаху, а Де Брюйне, пускай тот и находится в неважной форме на старте нового сезона.



"Если я не проголосую за себя, то кто проголосует? Я хочу получить хотя бы один голос!"



"Если серьезно, я бы проголосовал за Кевина Де Брюйне, учитывая все то, чего он добился и какой футбол показывал в последние годы. Тем, кто любит футбол, нравится наблюдать за его игрой, потому что он понимает футбол. Он игрок с интеллектом выше среднего", — сообщил Жоржиньо ESPN Brazil.