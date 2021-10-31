Эшпириту Санту на пороге увольнения из "Тоттенхэма"

Нуну Эшпириту Санту "Тоттенхэм" может уже в самое ближайшее время уволить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

"Тоттенхэм" демонстрирует удручающие результаты и игру на старте нового сезона, накануне уступив 0:3 "Манчестер Юнайтед" и оформив свое пятое поражение в 10 первых матчах Премьер-Лиги.

И хотя Нуну был назначен только минувшим летом, близкий к лондонцам источник издания The Telegraph утверждает, что теперь увольнение 47-летнего португальца — это лишь вопрос времени. В данный момент боссы клуба ведут переговоры по этому поводу.

Существует вероятность, что Эшпириту Санту будет указано на дверь немедленно — президент "шпор" Даниэль Леви находится "в ярости" от вчерашнего поражения в домашних стенах с нулем ударов в створ.

Тем временем, в итальянской прессе появились слухи, что спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи повторно обратился к экс-наставнику "Челси" Антонио Конте, с которым "шпоры" не смогли договориться до назначения Нуну.


Метки Тоттенхэм, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1679

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Последние комментарии:




  1. irbis85 31.10.2021 19:30 # irbis85
    жалко чувака, загубил себе сарьеру из-за петушков

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  2. wilshere-95 31.10.2021 18:55 # wilshere-95
    https://youtu.be/fvqSIrcj3uc
    После этой порки надо убирать этого физрука

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  3. lahmatyj 31.10.2021 18:42 # lahmatyj
    Как кейн вернулся в состав, так и пошли по пизде петухи.

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  4. explosion 31.10.2021 18:33 # explosion
    Очередной лысый шарлатан и физрук. Этот все же менее квалифицированный.

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  5. division 31.10.2021 18:17 # division
    А ведь не так давно они шли на первом месте в АПЛ

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  6. lambert757 31.10.2021 18:12 # lambert757
    Конте очень подойдёт шпорам. Однозначно, с ним шпоры станут грозной силой

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