Эшпириту Санту на пороге увольнения из "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" может уже в самое ближайшее время уволить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

"Тоттенхэм" демонстрирует удручающие результаты и игру на старте нового сезона, накануне уступив 0:3 "Манчестер Юнайтед" и оформив свое пятое поражение в 10 первых матчах Премьер-Лиги.



И хотя Нуну был назначен только минувшим летом, близкий к лондонцам источник издания The Telegraph утверждает, что теперь увольнение 47-летнего португальца — это лишь вопрос времени. В данный момент боссы клуба ведут переговоры по этому поводу.



Существует вероятность, что Эшпириту Санту будет указано на дверь немедленно — президент "шпор" Даниэль Леви находится "в ярости" от вчерашнего поражения в домашних стенах с нулем ударов в створ.



Тем временем, в итальянской прессе появились слухи, что спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи повторно обратился к экс-наставнику "Челси" Антонио Конте, с которым "шпоры" не смогли договориться до назначения Нуну.