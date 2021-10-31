Эшпириту Санту на пороге увольнения из "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" может уже в самое ближайшее время уволить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
"Тоттенхэм" демонстрирует удручающие результаты и игру на старте нового сезона, накануне уступив 0:3 "Манчестер Юнайтед" и оформив свое пятое поражение в 10 первых матчах Премьер-Лиги.
И хотя Нуну был назначен только минувшим летом, близкий к лондонцам источник издания The Telegraph утверждает, что теперь увольнение 47-летнего португальца — это лишь вопрос времени. В данный момент боссы клуба ведут переговоры по этому поводу.
Существует вероятность, что Эшпириту Санту будет указано на дверь немедленно — президент "шпор" Даниэль Леви находится "в ярости" от вчерашнего поражения в домашних стенах с нулем ударов в створ.
Тем временем, в итальянской прессе появились слухи, что спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи повторно обратился к экс-наставнику "Челси" Антонио Конте, с которым "шпоры" не смогли договориться до назначения Нуну.
31.10.2021 18:00
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Последние комментарии:
жалко чувака, загубил себе сарьеру из-за петушков
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https://youtu.be/fvqSIrcj3uc
После этой порки надо убирать этого физрука
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Как кейн вернулся в состав, так и пошли по пизде петухи.
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Очередной лысый шарлатан и физрук. Этот все же менее квалифицированный.
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А ведь не так давно они шли на первом месте в АПЛ
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Конте очень подойдёт шпорам. Однозначно, с ним шпоры станут грозной силой
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