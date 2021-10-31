Дайеру требуется пересадка печени
Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Дайер нуждается в операции по пересадке печени.
42-летний Дайер, завершивший игровую карьеру в 2013, имеет проблемы с печенью уже два года. Кирану был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит.
В минувшую среду Дайер был госпитализирован, чтобы пройти дополнительные медицинские тесты на фоне ухудшившегося состояния.
Дайе всегда знал, что однажды ему потребуется пересадка печени от другого человека, и сейчас этот момент настал, что Киран подтвердил в опубликованном заявлении.
Добавим, на протяжении последнего года Дайер был тренером команды U-23 в "Ипсвиче".
31.10.2021 17:00
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Здоровья Кирану!
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Всю карьеру мучился с травмами, теперь еще и это... Здоровья и долгих лет!
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