Дайеру требуется пересадка печени

Кирон Дайер Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Дайер нуждается в операции по пересадке печени.

42-летний Дайер, завершивший игровую карьеру в 2013, имеет проблемы с печенью уже два года. Кирану был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит.

В минувшую среду Дайер был госпитализирован, чтобы пройти дополнительные медицинские тесты на фоне ухудшившегося состояния.

Дайе всегда знал, что однажды ему потребуется пересадка печени от другого человека, и сейчас этот момент настал, что Киран подтвердил в опубликованном заявлении.

Добавим, на протяжении последнего года Дайер был тренером команды U-23 в "Ипсвиче".


Метки Дайер

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 31.10.2021 17:27 # liverbro
    Здоровья Кирану!

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  2. gary47 31.10.2021 17:16 # gary47
    Всю карьеру мучился с травмами, теперь еще и это... Здоровья и долгих лет!

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