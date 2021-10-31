Дайеру требуется пересадка печени

Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Ньюкасла" и сборной Англии Киран Дайер нуждается в операции по пересадке печени.

42-летний Дайер, завершивший игровую карьеру в 2013, имеет проблемы с печенью уже два года. Кирану был поставлен диагноз первичный склерозирующий холангит.



В минувшую среду Дайер был госпитализирован, чтобы пройти дополнительные медицинские тесты на фоне ухудшившегося состояния.



Дайе всегда знал, что однажды ему потребуется пересадка печени от другого человека, и сейчас этот момент настал, что Киран подтвердил в опубликованном заявлении.



Добавим, на протяжении последнего года Дайер был тренером команды U-23 в "Ипсвиче".