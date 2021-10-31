Кретинский предложит "Вест Хэму" сотрудничество со "Спартой"

Даниэль Кретинский В случае приобретения доли в "Вест Хэме" чешский миллиардер Даниэль Кретинский предложит лондонскому клубу партнерские отношения с пражской "Спартой".

Ранее на текущей неделе стало известно, что Кретинский близок к покупке 27 процентов акций "Вест Хэма", исходя из оценки всего клуба в 600 миллионов фунтов.

Если эта сделка будет заключена, в обозримом будущем "Спарта" может стать плацдармом для воспитания талантливых игроков и их последующего перехода к "молотобойцам", сообщает The Telegraph.

Дело в том, что Кретинский уже 17 лет является совладельцем "Спарты", где ему принадлежит доля в 40 процентов. Кроме того, Даниэль исполняет роль президента пражского клуба.

В данный момент "Вест Хэм" уже располагает тремя чешскими игроками: Владимиром Цоуфалом, Томашем Соучеком и Алексом Кралом. Правда, в Лондон они прибыли из других клубов, нежели "Спарта".

Проблемы с УЕФА могут возникнуть только в том случае, если в будущем Кретинский полностью выкупит "Вест Хэм" — одному лицу, как известно, запрещено владеть двумя клубами, выступающими в еврокубках. Пока же Даниэль собирается стать только миноритарным акционером "молотобойцев".


Метки Вест Хэм, Кретинский, Спарта

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 15:00

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  1. kunaguero16 31.10.2021 15:27 # kunaguero16
    хорошая сделка для Кретинского, у Вест Хэма хорошее будущее

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