Кретинский предложит "Вест Хэму" сотрудничество со "Спартой"

В случае приобретения доли в "Вест Хэме" чешский миллиардер Даниэль Кретинский предложит лондонскому клубу партнерские отношения с пражской "Спартой".

Ранее на текущей неделе стало известно, что Кретинский близок к покупке 27 процентов акций "Вест Хэма", исходя из оценки всего клуба в 600 миллионов фунтов.



Если эта сделка будет заключена, в обозримом будущем "Спарта" может стать плацдармом для воспитания талантливых игроков и их последующего перехода к "молотобойцам", сообщает The Telegraph.



Дело в том, что Кретинский уже 17 лет является совладельцем "Спарты", где ему принадлежит доля в 40 процентов. Кроме того, Даниэль исполняет роль президента пражского клуба.



В данный момент "Вест Хэм" уже располагает тремя чешскими игроками: Владимиром Цоуфалом, Томашем Соучеком и Алексом Кралом. Правда, в Лондон они прибыли из других клубов, нежели "Спарта".



Проблемы с УЕФА могут возникнуть только в том случае, если в будущем Кретинский полностью выкупит "Вест Хэм" — одному лицу, как известно, запрещено владеть двумя клубами, выступающими в еврокубках. Пока же Даниэль собирается стать только миноритарным акционером "молотобойцев".