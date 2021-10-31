Ван де Бек настроился на смену клуба в январе

Полузащитник Донни Ван де Бек похоронил надежду заиграть в "Манчестер Юнайтед" и теперь готовится к смене клуба в январе.

В этом сезоне Ван де Бек отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед": против "Вест Хэма" в Кубке Лиги и против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов. Оба матча "красные дьяволы" проиграли.



Даже ухудшение результатов в последние недели не убедило главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера дать Донни полноценный шанс проявить себя.



Как утверждает Daily Mirror, Ван де Бек уже все понял для себя и теперь просто хочет покинуть "Олд Траффорд" — даже если это будет просто аренда до конца сезона.



Недавно 24-летний голландец сменил агента, обратившись к услугам Али Дурсуна, который также представляет интересы его бывшего партнера по "Аяксу" Френки Де Йонга.



Теперь Дурсун должен подыскать для Ван де Бека подходящий вариант. Важнее всего для Донни — играть регулярно.