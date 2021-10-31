Кин раскритиковал Магуайра, Шоу и Ван-Биссаку

Люк Шоу и Харри Магуайр Вернувшись к событиям недельной давности, легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на защитников "красных дьяволов" Харри Магуайра, Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаку.

В субботу Кин выступал в роли телевизионного эксперта на победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (0:3).

Естественно, Рой не мог не высказать свое мнение насчет поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье, и особенно досталось от ирландца трем защитникам "Юнайтед".

"Магуайр и Шоу на прошлой неделе были абсолютным позором для клуба. Ван Биссака... Я не думаю, что "Пэлас" забрал бы его обратно сейчас, он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед".

"Я слышал интервью Магуайра посреди недели, но в его словах не было эмоций. А Шоу вернулся к своим прежним привычкам, как несколько лет назад".

"Магуайр должен наладить свою игру. Физическая форма здесь не при чем, дело лишь в недостатке профессионализма. Очевидно, что впереди у них талантливые игроки, но полузащита и оборона вызывают беспокойство".

"Я слышал, как Магуайр выступил посреди недели, но он был как робот. Он такой: "Эм, эх, эм, извиняемся перед фанатами". В его словах не было эмоций!" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Ван-Биссака, Кин, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1493

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Последние комментарии:




  1. qwerd 31.10.2021 14:06 # qwerd
    Нуу, Кин то эксперт в футболе, в отличие от некоторых)

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  2. high-malvern 31.10.2021 14:00 # high-malvern
    Английские поленья. Всех 3-х в топку. Новых купить. 3 трансфера до титула!

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  3. mancunia-planet 31.10.2021 13:26 # mancunia-planet
    Гвайер так реально дубоголовый недоделанный робот, бракованное дерьмо, терпеть его не могу, его рожу тупую и такую же игру. Классный капитан, спасибо всем кто его покупал и сделал кепом. Молодцы.

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  4. mancunia-planet 31.10.2021 13:23 # mancunia-planet
    Кинчик ещё мягко выразился

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  5. wilshere-95 31.10.2021 13:11 # wilshere-95
    https://youtu.be/fvqSIrcj3uc
    Видимо Рой не смотрел матч

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  6. portsmouth08 31.10.2021 13:06 # portsmouth08
    Ван-Биссаку то за что? В матче с петухами хоть страховал канистроголового магваира. А так по делу хари дыра магваер это главный клоун АПЛ.

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