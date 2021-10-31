Кин раскритиковал Магуайра, Шоу и Ван-Биссаку
Вернувшись к событиям недельной давности, легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на защитников "красных дьяволов" Харри Магуайра, Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаку.
В субботу Кин выступал в роли телевизионного эксперта на победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (0:3).
Естественно, Рой не мог не высказать свое мнение насчет поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье, и особенно досталось от ирландца трем защитникам "Юнайтед".
"Магуайр и Шоу на прошлой неделе были абсолютным позором для клуба. Ван Биссака... Я не думаю, что "Пэлас" забрал бы его обратно сейчас, он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед".
"Я слышал интервью Магуайра посреди недели, но в его словах не было эмоций. А Шоу вернулся к своим прежним привычкам, как несколько лет назад".
"Магуайр должен наладить свою игру. Физическая форма здесь не при чем, дело лишь в недостатке профессионализма. Очевидно, что впереди у них талантливые игроки, но полузащита и оборона вызывают беспокойство".
"Я слышал, как Магуайр выступил посреди недели, но он был как робот. Он такой: "Эм, эх, эм, извиняемся перед фанатами". В его словах не было эмоций!" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
31.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
Нуу, Кин то эксперт в футболе, в отличие от некоторых)
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Английские поленья. Всех 3-х в топку. Новых купить. 3 трансфера до титула!
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Гвайер так реально дубоголовый недоделанный робот, бракованное дерьмо, терпеть его не могу, его рожу тупую и такую же игру. Классный капитан, спасибо всем кто его покупал и сделал кепом. Молодцы.
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Кинчик ещё мягко выразился
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https://youtu.be/fvqSIrcj3uc
Видимо Рой не смотрел матч
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Ван-Биссаку то за что? В матче с петухами хоть страховал канистроголового магваира. А так по делу хари дыра магваер это главный клоун АПЛ.
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