Кин раскритиковал Магуайра, Шоу и Ван-Биссаку

Вернувшись к событиям недельной давности, легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на защитников "красных дьяволов" Харри Магуайра, Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаку.

В субботу Кин выступал в роли телевизионного эксперта на победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (0:3).



Естественно, Рой не мог не высказать свое мнение насчет поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье, и особенно досталось от ирландца трем защитникам "Юнайтед".



"Магуайр и Шоу на прошлой неделе были абсолютным позором для клуба. Ван Биссака... Я не думаю, что "Пэлас" забрал бы его обратно сейчас, он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед".



"Я слышал интервью Магуайра посреди недели, но в его словах не было эмоций. А Шоу вернулся к своим прежним привычкам, как несколько лет назад".



"Магуайр должен наладить свою игру. Физическая форма здесь не при чем, дело лишь в недостатке профессионализма. Очевидно, что впереди у них талантливые игроки, но полузащита и оборона вызывают беспокойство".



"Я слышал, как Магуайр выступил посреди недели, но он был как робот. Он такой: "Эм, эх, эм, извиняемся перед фанатами". В его словах не было эмоций!" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.