Сульшер доволен игрой Роналду и Кавани в паре

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил, что у нападающих Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани хорошо получилось сыграть в паре.

После поражения 0:5 от "Ливерпуля" Сульшер сменил тактику и сделал ставку на опыт 36-летнего Роналду и 34-летнего Кавани, хотя прежде не решался использовать их в паре.



Связка ветеранов проявила себя с лучшей стороны: Криштиану и Эдинсон забили по голу, а "Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 0:3. Сульшер не исключает, что может снова обратиться к этому дуэту.



"Роналду и Кавани выделялись сегодня благодаря своему опыту. Они подавали пример всю неделю — с тренировки во вторник и до сегодняшнего вечера".



"Возможно, мы еще будем выпускать их вместе. Сегодня это определенно сработало".



"Они оба были хороши. Наверное, с момента своего прихода сюда я еще никогда не видел тренировки в исполнении отдельного игрока лучше, чем в исполнении Эдинсона во вторник утром. Он подавал пример каждому и показал, как изменить настроение и игру".



"Мы заранее сказали им, что они сыграют, и они были словно две горошины в стручке. Они очень хорошо понимают друг друга, и сегодня это работало. Оба забили по превосходному голу", — цитирует Сульшера Sky Sports.