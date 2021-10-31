Рой Кин раскритиковал игру "Тоттенхэма"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "скучной" и "ужасной" игру "Тоттенхэма" в матче против своей бывшей команды.
По мнению Кина, испытывающий колоссальные игровые проблемы "Тоттенхэм" стал идеальным соперником для "Юнайтед", чтобы реабилитироваться за поражение 0:5 от "Ливерпуля".
Рой чувствует, что сейчас "шпоры" являются еще более жалкой командой, нежели в его дни.
"Тоттенхэм" — скучная команда. За ними скучно наблюдать. Ты хочешь увидеть хоть немного настойчивости. Но ничего такого. Я не могу поверить, насколько плохи они были".
"Выезд к "Тоттенхэму" был идеальным матчем для "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" не забивает много".
"Стоило им открыть счет, и дальше вопрос был только в том, сколько "Тоттенхэм" пропустит. Идеальный день для "Юнайтед".
"Когда я играл, мы привыкли говорить: "Это же "Тоттенхэм". Их ты точно победишь". Этот "Тоттенхэм" находится в отчаянии. Больше всего я могу их раскритиковать за угловой на 75-й минуте. У "Юнайтед" все вернулись в оборону... А "Тоттенхэм" оставил трех игроков позади. И это при том, что они уступают 2:0 дома. Ужасно".
"Юнайтед" сделал то, что он них требовалось, но в следующий уикенд их ждет матч важнее — против "Манчестер Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
31.10.2021 11:00
Просмотров: 993
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Переключились с мю на ттх
(ответить)
Нормально играли, просто Сон по воротам бить не умеет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий