Рой Кин раскритиковал игру "Тоттенхэма"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "скучной" и "ужасной" игру "Тоттенхэма" в матче против своей бывшей команды.

По мнению Кина, испытывающий колоссальные игровые проблемы "Тоттенхэм" стал идеальным соперником для "Юнайтед", чтобы реабилитироваться за поражение 0:5 от "Ливерпуля".



Рой чувствует, что сейчас "шпоры" являются еще более жалкой командой, нежели в его дни.



"Тоттенхэм" — скучная команда. За ними скучно наблюдать. Ты хочешь увидеть хоть немного настойчивости. Но ничего такого. Я не могу поверить, насколько плохи они были".



"Выезд к "Тоттенхэму" был идеальным матчем для "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" не забивает много".



"Стоило им открыть счет, и дальше вопрос был только в том, сколько "Тоттенхэм" пропустит. Идеальный день для "Юнайтед".



"Когда я играл, мы привыкли говорить: "Это же "Тоттенхэм". Их ты точно победишь". Этот "Тоттенхэм" находится в отчаянии. Больше всего я могу их раскритиковать за угловой на 75-й минуте. У "Юнайтед" все вернулись в оборону... А "Тоттенхэм" оставил трех игроков позади. И это при том, что они уступают 2:0 дома. Ужасно".



"Юнайтед" сделал то, что он них требовалось, но в следующий уикенд их ждет матч важнее — против "Манчестер Сити", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.