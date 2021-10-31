"Ливерпуль" собирается отпустить Кариуса в январе

Лорис Кариус "Ливерпуль" надеется расторгнуть контракт с голкипером Лорисом Кариусом в январе.

Последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" до сих пор остается проигранный финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018. Тогда Лорис совершил две результативные ошибки, позже став их оправдывать полученным в столкновении с Серхио Рамосом сотрясением.

За прошедшие с тех пор три с половиной года Кариус успел дважды побывать в аренде, но ни в "Бешикташе", ни в "Унионе" особых успехов не добился.

В этом сезоне Лорис находится за спиной Алиссона, Кувина Келлехера и Адриана, даже не попав в число запасных на матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Престона" посреди недели.

Контракт Кариуса истекает только в конце сезона, однако Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" надеется попрощаться с 28-летним немцем уже в январе.

Кариусу, который в 2016 году был куплен "красными" у "Майнца" за 5.5 млн. фунтов, будет позволено уйти в другой клуб бесплатно.


Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 764

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 31.10.2021 11:58 # division
    В плане меметичности может посоперничать даже с Джеррардом

    (ответить)

  2. gunars 31.10.2021 10:53 # gunars
    нихрена себе, он еще тут?))
    доет ливерку как хочет)

    (ответить)

  3. electric 31.10.2021 10:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: