"Ливерпуль" собирается отпустить Кариуса в январе

"Ливерпуль" надеется расторгнуть контракт с голкипером Лорисом Кариусом в январе.

Последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" до сих пор остается проигранный финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018. Тогда Лорис совершил две результативные ошибки, позже став их оправдывать полученным в столкновении с Серхио Рамосом сотрясением.



За прошедшие с тех пор три с половиной года Кариус успел дважды побывать в аренде, но ни в "Бешикташе", ни в "Унионе" особых успехов не добился.



В этом сезоне Лорис находится за спиной Алиссона, Кувина Келлехера и Адриана, даже не попав в число запасных на матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Престона" посреди недели.



Контракт Кариуса истекает только в конце сезона, однако Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" надеется попрощаться с 28-летним немцем уже в январе.



Кариусу, который в 2016 году был куплен "красными" у "Майнца" за 5.5 млн. фунтов, будет позволено уйти в другой клуб бесплатно.