Гвардиола: "Многие вещи были не в порядке"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что у его команды был непорядок со многими вещами в проигранном матче против "Кристал Пэлас".

Субботний матч на "Этихад" начался с быстрого гола Уилфрида Захи. "Горожане" не только не смогли на это ответить, но в концовке первого тайма остались вдесятером после удаления Эмерика Лапорта за фол последней надежды.



В концовке "Сити" пропустил еще раз, в итоге потерпев поражение со счетом 0:2. 200-й матч Гвардиолы в Премьер-Лиге оказался испорчен, однако Хосеп склонен искать причины в себе, а не в двух больших судейских решениях.



"Удаление Лапорта? Это могла была как желтая, так и красная карточка. Это зависит о рефери и от того, что он думает. Что касается отмененного гола (Габриэля Жезуса), то там, полагаю, лайнсмен скажет, что был офсайд".



"Мы проиграли не из-за этого. Мы пропустили первый гол и не смогли на него ответить. Однако затем, на протяжении 25-30 минут второго тайма, мы были хороши".



"Тем не менее, когда ты 50 минут играешь вдесятером против 11, это сложно, потому что команда вроде нашей должна определенным образом вести игру".



"Игроки проявили характер, но, к сожалению, очень, очень многие вещи были не в порядке, и мы проиграли матч", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".