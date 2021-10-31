Сульшер: "Новый тактический план сработал"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил успех своего решения перевести команду на схему с тремя защитниками.

Проанализировав поражение 0:5 от "Ливерпуля", против "Тоттенхэма" Сульшер решил сыграть по схеме 3-5-2 — с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом в качестве центральных защитников и Эдинсоном Кавани, Криштиану Роналду в качестве центральных нападающих.



После победы со счетом 0:3 Сульшер порадовался, что его тактический маневр сработал. Оле Гуннар уверяет, что все получилось ровно так, как он задумывал.



"Мы очень хорошо играли с самого начала. Мы работали над этой тактикой с утра вторника. Мы чувствовали, что нам это необходимо, и надеялись, что это сработает. Это сработало".



"Каждый в точности исполнял свои обязанности, а Давиду Де Хеа не пришлось совершить ни сейва".



"Было много причин, почему мы обратились к этой тактике. Одна из них заключается в надежности обороны, потому что нам нужно было сохранить свои ворота на замке".



"Нам нужно было контролировать игру с мячом, и мы сделали это. Мы использовали Эдинсона и Криштиану впереди в паре, а вингбеки обеспечивали нашей игре ширину".



"Если ты переходишь на схему с тремя защитниками и не добиваешься результата, это вызовет вопросы, но мы чувствуем, что это сработало. Наш тренерский штаб проделал очень хорошую работу в этом отношении", — цитирует Сульшера Sky Sports.