Сульшер: "Новый тактический план сработал"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил успех своего решения перевести команду на схему с тремя защитниками.
Проанализировав поражение 0:5 от "Ливерпуля", против "Тоттенхэма" Сульшер решил сыграть по схеме 3-5-2 — с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом в качестве центральных защитников и Эдинсоном Кавани, Криштиану Роналду в качестве центральных нападающих.
После победы со счетом 0:3 Сульшер порадовался, что его тактический маневр сработал. Оле Гуннар уверяет, что все получилось ровно так, как он задумывал.
"Мы очень хорошо играли с самого начала. Мы работали над этой тактикой с утра вторника. Мы чувствовали, что нам это необходимо, и надеялись, что это сработает. Это сработало".
"Каждый в точности исполнял свои обязанности, а Давиду Де Хеа не пришлось совершить ни сейва".
"Было много причин, почему мы обратились к этой тактике. Одна из них заключается в надежности обороны, потому что нам нужно было сохранить свои ворота на замке".
"Нам нужно было контролировать игру с мячом, и мы сделали это. Мы использовали Эдинсона и Криштиану впереди в паре, а вингбеки обеспечивали нашей игре ширину".
"Если ты переходишь на схему с тремя защитниками и не добиваешься результата, это вызовет вопросы, но мы чувствуем, что это сработало. Наш тренерский штаб проделал очень хорошую работу в этом отношении", — цитирует Сульшера Sky Sports.
31.10.2021 08:00
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Красава, продлить контракт этому топарю
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надо же, сработало
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Олег прекращай!))
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