Роналду: "Мне все равно, когда критики называют нас "дерьмом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что он равнодушен критике, но был рад реабилитироваться за последние неудачи с помощью победы над "Тоттенхэмом".

Победой 0:3 над "Тоттенхэмом" Роналду и партнеры слегка исправили впечатление о себе после домашнего поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье.



После того поражения "красных дьяволов" отчаянно критиковали фанаты и медиа, однако Криштиану философски смотрит на это.



"Критика есть всегда. Меня это не тревожит, потому что я играю в футбол 18 лет, так что я знаю: в один день люди говорят, что мы прекрасны, а в другой день говорят, что мы дерьмо".



"Я знаю это, и мы должны справляться с этим, но всегда лучше, когда люди хвалят тебя и довольны тобой".



"Иногда так бывает в жизни, что тебе нужно пройти через плохие моменты. Ты должен изменить ситуацию, и сегодня мы это сделали".



"Команда была слегка под давлением, слегка расстроена, но мы знали, что сегодня у нас есть хорошая возможность отреагировать. Мы хорошо сыграли, мы очень хорошо начали матч".



"Конечно, моя работа состоит в том, чтобы помогать команде с помощью своего опыта, своих голов и своих результативных передач. Сегодня я это сделал, поэтому я доволен. Но мне кажется, это была невероятная игра в исполнении команды", — цитирует Роналду официальный веб-сайт "Юнайтед".