Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" навсегда войдет в историю"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер понимает, что победа 0:3 над "Тоттенхэмом" не позволит забыть об унижении от "Ливерпуля".
На домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье "Юнайтед" отреагировал крупной победой в гостях у "Тоттенхэма".
Эта победа слегка ослабляет давление на Сульшера, находившегося под угрозой увольнения последние дни, однако Оле Гуннар по-прежнему ощущает боль от предыдущего матча.
"Тот результат навсегда войдет в историю как один из наших самых мрачных дней. Мрачный день в наших резюме. Но в футболе все быстро становится историей".
"Когда ты уходишь с поля, одержав победу 3:0 и не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ твоих ворот, это приятно. Иногда в футболе обстоятельства складываются в твою пользу, иногда — против тебя".
"Мы упорно трудились эту неделю. Парни были великолепны, они отреагировали", — сообщил Сульшер BBC.
31.10.2021 00:05
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Кризис миновал
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Оставайся тут навсегда
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Все самое незабываемое еще впереди! Главное дать ему время!
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Слип Джеррарда, вот что действительно войдёт в историю
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Уважаемые болельщики, ФК "Манчестер Юнайтед"! Берегите этого талантливого, и самое главное верного к клубу тренера!
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