Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" навсегда войдет в историю"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер понимает, что победа 0:3 над "Тоттенхэмом" не позволит забыть об унижении от "Ливерпуля".

На домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье "Юнайтед" отреагировал крупной победой в гостях у "Тоттенхэма".

Эта победа слегка ослабляет давление на Сульшера, находившегося под угрозой увольнения последние дни, однако Оле Гуннар по-прежнему ощущает боль от предыдущего матча.

"Тот результат навсегда войдет в историю как один из наших самых мрачных дней. Мрачный день в наших резюме. Но в футболе все быстро становится историей".

"Когда ты уходишь с поля, одержав победу 3:0 и не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ твоих ворот, это приятно. Иногда в футболе обстоятельства складываются в твою пользу, иногда — против тебя".

"Мы упорно трудились эту неделю. Парни были великолепны, они отреагировали", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 821

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 31.10.2021 01:21 # gerrard08
    Кризис миновал

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  2. mancityman 31.10.2021 00:26 # mancityman
    Оставайся тут навсегда

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  3. ketamin 31.10.2021 00:21 # ketamin
    Все самое незабываемое еще впереди! Главное дать ему время!

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  4. division 31.10.2021 00:13 # division
    Слип Джеррарда, вот что действительно войдёт в историю

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  5. teo-veslakowsky 31.10.2021 00:07 # teo-veslakowsky
    Уважаемые болельщики, ФК "Манчестер Юнайтед"! Берегите этого талантливого, и самое главное верного к клубу тренера!

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