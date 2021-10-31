Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" навсегда войдет в историю"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер понимает, что победа 0:3 над "Тоттенхэмом" не позволит забыть об унижении от "Ливерпуля".

На домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье "Юнайтед" отреагировал крупной победой в гостях у "Тоттенхэма".



Эта победа слегка ослабляет давление на Сульшера, находившегося под угрозой увольнения последние дни, однако Оле Гуннар по-прежнему ощущает боль от предыдущего матча.



"Тот результат навсегда войдет в историю как один из наших самых мрачных дней. Мрачный день в наших резюме. Но в футболе все быстро становится историей".



"Когда ты уходишь с поля, одержав победу 3:0 и не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ твоих ворот, это приятно. Иногда в футболе обстоятельства складываются в твою пользу, иногда — против тебя".



"Мы упорно трудились эту неделю. Парни были великолепны, они отреагировали", — сообщил Сульшер BBC.