Кейта получил травму против "Брайтона"

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму задней поверхности бедра против "Брайтона".

В прошлое воскресенье Кейта стал жертвой грубого подката со стороны полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который получил за свой поступок прямую красную карточку.

Тогда Наби повезло отделаться только ушибом. Участие 26-летнего гвинейца в субботнем матче против "чаек" до последнего было под вопросом, но он все же сохранил место в стартовом составе.

На сей раз Кейта повезло меньше. Наби продержался всего 20 минут, после чего был заменен главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.

"Он жестом показал мне на заднюю поверхность бедра, и медики подтвердили, что это задняя поверхность бедра. Но я не могу ничего к этому добавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Добавим, в лазарете "Ливерпуля" уже находятся партнеры Кейта по центру поля в лице Фабиньо, Джеймса Милнера и Харви Эллиотта, тогда как Тиаго Алькантара едва возобновил тренировки.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. mane 30.10.2021 23:31 # mane
    зае6ал конечно шоколад

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  2. teo-veslakowsky 30.10.2021 23:31 # teo-veslakowsky
    Мне очень жаль этого темнокожего футболиста футбольного клуба "Ливерпуль". Надеюсь африканская выносливость, и дух шаманов позволит восстановиться к сроку.

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  3. superperez101 30.10.2021 23:22 # superperez101
    биссуму надо зимой покуплять

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  4. jirrort 30.10.2021 23:14 # jirrort
    Чаво, он сегодня играл чтоли?Его же пару дней назад на носилках с поля уносили.Таракан Чмопп совсем ебу дал :)

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