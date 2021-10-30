Кейта получил травму против "Брайтона"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму задней поверхности бедра против "Брайтона".
В прошлое воскресенье Кейта стал жертвой грубого подката со стороны полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который получил за свой поступок прямую красную карточку.
Тогда Наби повезло отделаться только ушибом. Участие 26-летнего гвинейца в субботнем матче против "чаек" до последнего было под вопросом, но он все же сохранил место в стартовом составе.
На сей раз Кейта повезло меньше. Наби продержался всего 20 минут, после чего был заменен главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.
"Он жестом показал мне на заднюю поверхность бедра, и медики подтвердили, что это задняя поверхность бедра. Но я не могу ничего к этому добавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Добавим, в лазарете "Ливерпуля" уже находятся партнеры Кейта по центру поля в лице Фабиньо, Джеймса Милнера и Харви Эллиотта, тогда как Тиаго Алькантара едва возобновил тренировки.
30.10.2021 23:00
Просмотров: 516
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
зае6ал конечно шоколад
(ответить)
Мне очень жаль этого темнокожего футболиста футбольного клуба "Ливерпуль". Надеюсь африканская выносливость, и дух шаманов позволит восстановиться к сроку.
(ответить)
биссуму надо зимой покуплять
(ответить)
Чаво, он сегодня играл чтоли?Его же пару дней назад на носилках с поля уносили.Таракан Чмопп совсем ебу дал :)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий