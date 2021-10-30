Артета уверен, что Рамсдейлу по силам стать первым номером сборной Англии
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его голкиперу Аарону Рамсдейлу по силам стать первым номером сборной Англии.
Резкое улучшение результатов "Арсенала" в этом сезоне совпало со сменой голкипера — Артета решился усадить в запас Бернда Лено и стал выпускать на матчи Рамсдейла, который пока проявляет себя с лучшей стороны.
В субботу Аарон провел свой, пожалуй, лучший матч в футболке "канониров", отметившись несколькими блестящими сейвами против "Лестера". После победы со счетом 0:2 Артета выразил уверенность, что его коллеги из сборной Англии не оставят незамеченной игру 23-летнего голкипера, если тот продолжит в том же духе.
"Сможет ли он стать первым номером сборной Англи? Думаю, когда ты мечтаешь по-крупному, это всегда позитивно. Я бы выразился именно так".
"Ты должен сохранять почву под ногами. Есть люди, которые принимают такого рода решения, и ему нужно делать то, что он делает каждый день. Я имею ввиду то, как он тренируется, как заботится о себе, каким характером обладает и как проявляет себя в матчах. Остальное приложится", — цитирует Артету Evening Standard.
30.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
чтоб Англия вылетела в Чемпионшип?
для начала пусть станет уверенным первым выбором в клубе
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https://www.youtube.com/watch?v=WzgjuaNgnzY
А вот и Рамсдейл
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