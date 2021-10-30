"Юнайтед" разгромил на выезде "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на унижение от "Ливерпуля", разгромив на выезде "Тоттенхэм" со счетом 0:3.

Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту отреагировал на поражение от "Вест Хэма", введя в стартовый состав Бена Дэвиса и Джовани Ло Чельсо, которые заменили Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.



Две перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, выпустив Рафаэля Варана и Эдинсона Кавани в старте "красных дьяволов" вместо Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда.



Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Сон Хен Мин пробил с дистанции, и после рикошета от Фреда мяч полетел мимо.



"Юнайтед" хотел прессинговать и атаковать. Трижды пытался пробить Кавани, но мяч ни разу не пошел в створ.



Если у гостей выделялся Кавани, то у "Тоттенхэма" — Сон. На 24-й минуте южнокореец принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил с близкого расстояния — выше!



На 28-й минуте "шпоры" подали угловой, и Кристиан Ромеро подправил мяч в ворота после скидки Эрика Дайера головой, однако аргентинец попал в офсайд.



Вскоре Фред дальним ударом размял голкипера хозяев Уго Льориса, а на 39-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш из глубины поля выполнил заброс к дальней штанге, где Дэвис не смог помешать Криштиану Роналду пробить ногой в касание по летящему мячу — 0:1.



Второй тайм начался с неточного крученого удара Сона, на что гости ответили голом Роналду, но — офсайд.



Забитый гол определенно придал "Юнайтед" уверенности. Мяч стал лучше держаться у "дьяволов", тогда как попытки "Тоттенхэма" отыграться были слишком робкими.



На 64-й минуте гости удвоили свое преимущество, и это выглядело вполне логично. Фернандеш совершил перехват, отдал на Роналду, а тот вырезал передачу вперед на Кавани, который вышел один на один и подсек мяч перед Льорисом — 0:2.



Далее игра складывалась максимально благоприятно для "Юнайтед". "Тоттенхэм" почти не сопротивлялся, Харри Кейн напрягаться не хотел.



Точка в матче была поставлена на 86-й минуте. Избежав офсайда, вышедший на замену Рэшфорд принял пас от Неманьи Матича и пробил мимо Льориса — 0:3.



В целом игра походила на противостояние двух барахлящих команд, и первый гол во многом предрешил судьбу матча, окрылив "Юнайтед" и вогнав в уныние "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче