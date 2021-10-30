"Юнайтед" разгромил на выезде "Тоттенхэм"
"Манчестер Юнайтед" отреагировал на унижение от "Ливерпуля", разгромив на выезде "Тоттенхэм" со счетом 0:3.
Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту отреагировал на поражение от "Вест Хэма", введя в стартовый состав Бена Дэвиса и Джовани Ло Чельсо, которые заменили Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.
Две перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, выпустив Рафаэля Варана и Эдинсона Кавани в старте "красных дьяволов" вместо Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда.
Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Сон Хен Мин пробил с дистанции, и после рикошета от Фреда мяч полетел мимо.
"Юнайтед" хотел прессинговать и атаковать. Трижды пытался пробить Кавани, но мяч ни разу не пошел в створ.
Если у гостей выделялся Кавани, то у "Тоттенхэма" — Сон. На 24-й минуте южнокореец принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил с близкого расстояния — выше!
На 28-й минуте "шпоры" подали угловой, и Кристиан Ромеро подправил мяч в ворота после скидки Эрика Дайера головой, однако аргентинец попал в офсайд.
Вскоре Фред дальним ударом размял голкипера хозяев Уго Льориса, а на 39-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш из глубины поля выполнил заброс к дальней штанге, где Дэвис не смог помешать Криштиану Роналду пробить ногой в касание по летящему мячу — 0:1.
Второй тайм начался с неточного крученого удара Сона, на что гости ответили голом Роналду, но — офсайд.
Забитый гол определенно придал "Юнайтед" уверенности. Мяч стал лучше держаться у "дьяволов", тогда как попытки "Тоттенхэма" отыграться были слишком робкими.
На 64-й минуте гости удвоили свое преимущество, и это выглядело вполне логично. Фернандеш совершил перехват, отдал на Роналду, а тот вырезал передачу вперед на Кавани, который вышел один на один и подсек мяч перед Льорисом — 0:2.
Далее игра складывалась максимально благоприятно для "Юнайтед". "Тоттенхэм" почти не сопротивлялся, Харри Кейн напрягаться не хотел.
Точка в матче была поставлена на 86-й минуте. Избежав офсайда, вышедший на замену Рэшфорд принял пас от Неманьи Матича и пробил мимо Льориса — 0:3.
В целом игра походила на противостояние двух барахлящих команд, и первый гол во многом предрешил судьбу матча, окрылив "Юнайтед" и вогнав в уныние "Тоттенхэм".
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
30.10.2021 21:20
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Последние комментарии:
Олеее оле оле оле!!!!
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Ну это уже успех - Олежка наконец-то поставил Кавани в пару к Рону, так еще и поставил схему с 3мя ЦЗ, чтобы скомпенсировать недостаток в обороне. Свершилось блять. Еще б ВДБ выпустил и вообще мир бы нахуй ебнулся.
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Сегодня весь мир был за МЮ, даже колбасники. Воистину, великая консолидация фанатов.
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Тупо на индивидуальном мастерстве, без игры, без плана. Щас ещё шити не проебут (тут я охуею) и снова все сначала
Один пенс ржал с того, что в старте 2 пенсионера в атаке. Норм ему на ротан прилетело
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Курятник - глубокая коричневая дыра в жопе лысого маргинала Леви: Кейн мёртвый, ещё и Кальмара усыпил,про остальных вообще молчу- все полные нули, фу
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C'MON YOU SHIT
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Михажло просто уебан, хуйню морозит на протяжении 5 лет, далбень, просто ущербный "игра походила на барахлит команд" далбаеп там и тупице ясно было что победа манчестера неоспорима и без шансов для ттх
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https://www.youtube.com/watch?v=fvqSIrcj3uc
Для болельщиков МЮ
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[RU] NAVI vs VirtusPro I Стрим А I PGL Major Stockholm 2021
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Клопп: "Ощущение, как будто мы пососали"
Источник: http://fapl.ru/posts/89252/
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Нормально так шпоры пожертвовали собой ради спасения уле
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А Петунхэм побитая шлюха, которой зачем то построили дворец.
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Смео все доказал своим хейтерам.
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зря кстати местная флора зубоскалит. по реакции Оле было видно, что этой победы будет недостаточно. всё будет решаться в дерби, как я понимаю
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поменял олег тактику, окей. она постоянная или ситуационная? с такой тактикой санчоусы, марсьяли и гринвуды вообще не будут играть
в целом затащили опять же за счет индивидуального мастерства плюс донности ттх. ну камон, всего три атакующих игрока и все топарики жуткие. ттх не повезло еще что они играли против неизвестного мю, хз какая тактика, хз как будут играть.
вот игра с сити будет показательной, является ли эта победа стечением обстоятельств или все же сульша чуть башкой подумал
но конеш ору с ттх, я не думал что такие днища они
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Есть чуйка, что Клапп и Пеп насытились АПЛкой и в целом зае6 тотальный, думаю через сезон оба свалят на отдых, а потом максимум тренировать сборные Германии и Испании, соответственно. А Тухлый голодная собака, которая хочет выиграть АПЛ, вот и вся разница, 2 ленивых топаря против этого дикого пса с улицы.
Пс: Олег гений! Новый 6-летниц контракт новому АФу
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Роналду красавчик, еще пару сезонов будет спасать жопу Сульшера от увольнения!
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Там похоже не рыбака надо увольнять, а португальского физрука.
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Кейн красиво ссыт на лысого еврея)) просто топарь
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петухи сливают санту, после покета и уриньи он вообще для них не авторитет, к клубу отношения не имеет, да и как специалист дно дном
я ещё летом писал, что его назначение в ттх обернётся провалом
ну а ули этзэвил ((
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