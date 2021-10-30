"Юнайтед" разгромил на выезде "Тоттенхэм"

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" отреагировал на унижение от "Ливерпуля", разгромив на выезде "Тоттенхэм" со счетом 0:3.

Наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту отреагировал на поражение от "Вест Хэма", введя в стартовый состав Бена Дэвиса и Джовани Ло Чельсо, которые заменили Серхио Регилона и Танги Ндомбеле.

Две перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, выпустив Рафаэля Варана и Эдинсона Кавани в старте "красных дьяволов" вместо Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда.

Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Сон Хен Мин пробил с дистанции, и после рикошета от Фреда мяч полетел мимо.

"Юнайтед" хотел прессинговать и атаковать. Трижды пытался пробить Кавани, но мяч ни разу не пошел в створ.

Если у гостей выделялся Кавани, то у "Тоттенхэма" — Сон. На 24-й минуте южнокореец принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил с близкого расстояния — выше!

На 28-й минуте "шпоры" подали угловой, и Кристиан Ромеро подправил мяч в ворота после скидки Эрика Дайера головой, однако аргентинец попал в офсайд.

Вскоре Фред дальним ударом размял голкипера хозяев Уго Льориса, а на 39-й минуте "дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш из глубины поля выполнил заброс к дальней штанге, где Дэвис не смог помешать Криштиану Роналду пробить ногой в касание по летящему мячу — 0:1.

Второй тайм начался с неточного крученого удара Сона, на что гости ответили голом Роналду, но — офсайд.

Забитый гол определенно придал "Юнайтед" уверенности. Мяч стал лучше держаться у "дьяволов", тогда как попытки "Тоттенхэма" отыграться были слишком робкими.

На 64-й минуте гости удвоили свое преимущество, и это выглядело вполне логично. Фернандеш совершил перехват, отдал на Роналду, а тот вырезал передачу вперед на Кавани, который вышел один на один и подсек мяч перед Льорисом — 0:2.

Далее игра складывалась максимально благоприятно для "Юнайтед". "Тоттенхэм" почти не сопротивлялся, Харри Кейн напрягаться не хотел.

Точка в матче была поставлена на 86-й минуте. Избежав офсайда, вышедший на замену Рэшфорд принял пас от Неманьи Матича и пробил мимо Льориса — 0:3.

В целом игра походила на противостояние двух барахлящих команд, и первый гол во многом предрешил судьбу матча, окрылив "Юнайтед" и вогнав в уныние "Тоттенхэм".

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 21:20

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 30.10.2021 22:26 # thegodfather
    Олеее оле оле оле!!!!

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  2. imf-tau 30.10.2021 22:17 # imf-tau
    Ну это уже успех - Олежка наконец-то поставил Кавани в пару к Рону, так еще и поставил схему с 3мя ЦЗ, чтобы скомпенсировать недостаток в обороне. Свершилось блять. Еще б ВДБ выпустил и вообще мир бы нахуй ебнулся.

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  3. m-ballack 30.10.2021 22:12 # m-ballack
    Сегодня весь мир был за МЮ, даже колбасники. Воистину, великая консолидация фанатов.

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  4. keane16 30.10.2021 22:10 # keane16
    Тупо на индивидуальном мастерстве, без игры, без плана. Щас ещё шити не проебут (тут я охуею) и снова все сначала
    Один пенс ржал с того, что в старте 2 пенсионера в атаке. Норм ему на ротан прилетело

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  5. winnerd 30.10.2021 22:10 # winnerd
    Курятник - глубокая коричневая дыра в жопе лысого маргинала Леви: Кейн мёртвый, ещё и Кальмара усыпил,про остальных вообще молчу- все полные нули, фу

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  6. gameboy 30.10.2021 22:09 # gameboy
    C'MON YOU SHIT

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  7. ibra-goool 30.10.2021 22:05 # ibra-goool
    Михажло просто уебан, хуйню морозит на протяжении 5 лет, далбень, просто ущербный "игра походила на барахлит команд" далбаеп там и тупице ясно было что победа манчестера неоспорима и без шансов для ттх

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  8. wilshere-95 30.10.2021 22:04 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=fvqSIrcj3uc
    Для болельщиков МЮ

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  9. skychnie-oboi 30.10.2021 21:56 # skychnie-oboi
    [RU] NAVI vs VirtusPro I Стрим А I PGL Major Stockholm 2021

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  10. jokerz 30.10.2021 21:43 # jokerz
    Клопп: "Ощущение, как будто мы пососали"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89252/

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  11. superperez101 30.10.2021 21:41 # superperez101
    Нормально так шпоры пожертвовали собой ради спасения уле

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  12. mane 30.10.2021 21:36 # mane
    А Петунхэм побитая шлюха, которой зачем то построили дворец.

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  13. gerrard08 30.10.2021 21:36 # gerrard08
    Смео все доказал своим хейтерам.

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  14. wolfsmensch 30.10.2021 21:35 # wolfsmensch
    зря кстати местная флора зубоскалит. по реакции Оле было видно, что этой победы будет недостаточно. всё будет решаться в дерби, как я понимаю

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  15. van-der-slav 30.10.2021 21:35 # van-der-slav
    поменял олег тактику, окей. она постоянная или ситуационная? с такой тактикой санчоусы, марсьяли и гринвуды вообще не будут играть
    в целом затащили опять же за счет индивидуального мастерства плюс донности ттх. ну камон, всего три атакующих игрока и все топарики жуткие. ттх не повезло еще что они играли против неизвестного мю, хз какая тактика, хз как будут играть.
    вот игра с сити будет показательной, является ли эта победа стечением обстоятельств или все же сульша чуть башкой подумал
    но конеш ору с ттх, я не думал что такие днища они

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  16. mane 30.10.2021 21:35 # mane
    Есть чуйка, что Клапп и Пеп насытились АПЛкой и в целом зае6 тотальный, думаю через сезон оба свалят на отдых, а потом максимум тренировать сборные Германии и Испании, соответственно. А Тухлый голодная собака, которая хочет выиграть АПЛ, вот и вся разница, 2 ленивых топаря против этого дикого пса с улицы.
    Пс: Олег гений! Новый 6-летниц контракт новому АФу

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  17. nepomniachtchi 30.10.2021 21:34 # nepomniachtchi
    Роналду красавчик, еще пару сезонов будет спасать жопу Сульшера от увольнения!

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  18. fc-oil 30.10.2021 21:33 # fc-oil
    Там похоже не рыбака надо увольнять, а португальского физрука.

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  19. slash-lfc 30.10.2021 21:33 # slash-lfc
    Кейн красиво ссыт на лысого еврея)) просто топарь

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  20. mugabe 30.10.2021 21:33 # mugabe
    петухи сливают санту, после покета и уриньи он вообще для них не авторитет, к клубу отношения не имеет, да и как специалист дно дном
    я ещё летом писал, что его назначение в ттх обернётся провалом

    ну а ули этзэвил ((

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