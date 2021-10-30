Клопп: "Ощущение, как будто мы проиграли"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп критично высказался насчет игры своей команды во втором тайме против "Брайтона" (2:2).

Сделав счет 2:0 в свою пользу к середине первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", далее "Ливерпуль" позволил себе расслабиться.



Во втором тайме "Брайтон" не просто забил два гола, а переигрывал "красных", и добытое очко совершенно не радует Клоппа.



"Ощущение, как будто мы потерпели поражение. Не только из-за того, что мы вели 2:0 и не одержали победу, а также из-за игры которую я наблюдал. Мы забили два красивейших гола, что я только видел в нашем исполнении, и оба была отменены".



"В первом таймы мы имели лучшие моменты и показали, как мы можем навредить "Брайтону". Мы хорошо перемещали мяч через центр и играли в хороший футбол, но повели только 2:0".



"Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Мне совершенно не понравилось, как мы выглядели. Мы как будто думали про себя: "О, Боже, это по-настоящему тяжело". Да, это было ясно еще до матча".



"Лучший способ обороняться против "Брайтона" — забрать себе мяч и использовать зоны, где они уязвимы, но мы не делали этого, и это проблема", — сообщил Клопп BBC.