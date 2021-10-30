Клопп: "Ощущение, как будто мы проиграли"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп критично высказался насчет игры своей команды во втором тайме против "Брайтона" (2:2).

Сделав счет 2:0 в свою пользу к середине первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", далее "Ливерпуль" позволил себе расслабиться.

Во втором тайме "Брайтон" не просто забил два гола, а переигрывал "красных", и добытое очко совершенно не радует Клоппа.

"Ощущение, как будто мы потерпели поражение. Не только из-за того, что мы вели 2:0 и не одержали победу, а также из-за игры которую я наблюдал. Мы забили два красивейших гола, что я только видел в нашем исполнении, и оба была отменены".

"В первом таймы мы имели лучшие моменты и показали, как мы можем навредить "Брайтону". Мы хорошо перемещали мяч через центр и играли в хороший футбол, но повели только 2:0".

"Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Мне совершенно не понравилось, как мы выглядели. Мы как будто думали про себя: "О, Боже, это по-настоящему тяжело". Да, это было ясно еще до матча".

"Лучший способ обороняться против "Брайтона" — забрать себе мяч и использовать зоны, где они уязвимы, но мы не делали этого, и это проблема", — сообщил Клопп BBC.


Метки Брайтон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1387

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Последние комментарии:




  1. b84 30.10.2021 21:42 # b84
    лучше б ты не ныл, а с защитой что-то делал...

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  2. chelsiukpro 30.10.2021 21:33 # chelsiukpro
    Ну что скузня пиздеелли что Челси возил Бредфорд так сегодня вас Брайтон повозил да и чпокнул 2 раза :))))))

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  3. jirrort 30.10.2021 21:31 # jirrort
    Вечная тень Томаса Тухеляна.

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  4. true-manc 30.10.2021 21:24 # true-manc
    КОРОЛИ этот жалкий Брайтон разгромили в прошлом туре, а теперь эти никакущие чайки жестко трахнули клопку как последнюю суку, ору)))

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  5. superperez101 30.10.2021 21:22 # superperez101
    Биссума топарик, зажали денег на него, летом будет в два раза дороже стоить

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  6. electric 30.10.2021 21:20 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  7. frisby 30.10.2021 21:15 # frisby
    тупо отскочили. Ливерпуль вернулся.

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  8. keremet 30.10.2021 21:04 # keremet
    так и есть!

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