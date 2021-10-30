Клопп: "Ощущение, как будто мы проиграли"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп критично высказался насчет игры своей команды во втором тайме против "Брайтона" (2:2).
Сделав счет 2:0 в свою пользу к середине первого тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", далее "Ливерпуль" позволил себе расслабиться.
Во втором тайме "Брайтон" не просто забил два гола, а переигрывал "красных", и добытое очко совершенно не радует Клоппа.
"Ощущение, как будто мы потерпели поражение. Не только из-за того, что мы вели 2:0 и не одержали победу, а также из-за игры которую я наблюдал. Мы забили два красивейших гола, что я только видел в нашем исполнении, и оба была отменены".
"В первом таймы мы имели лучшие моменты и показали, как мы можем навредить "Брайтону". Мы хорошо перемещали мяч через центр и играли в хороший футбол, но повели только 2:0".
"Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Мне совершенно не понравилось, как мы выглядели. Мы как будто думали про себя: "О, Боже, это по-настоящему тяжело". Да, это было ясно еще до матча".
"Лучший способ обороняться против "Брайтона" — забрать себе мяч и использовать зоны, где они уязвимы, но мы не делали этого, и это проблема", — сообщил Клопп BBC.
30.10.2021 21:00
Просмотров: 1387
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лучше б ты не ныл, а с защитой что-то делал...
(ответить)
Ну что скузня пиздеелли что Челси возил Бредфорд так сегодня вас Брайтон повозил да и чпокнул 2 раза :))))))
(ответить)
Вечная тень Томаса Тухеляна.
(ответить)
КОРОЛИ этот жалкий Брайтон разгромили в прошлом туре, а теперь эти никакущие чайки жестко трахнули клопку как последнюю суку, ору)))
(ответить)
Биссума топарик, зажали денег на него, летом будет в два раза дороже стоить
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
тупо отскочили. Ливерпуль вернулся.
(ответить)
так и есть!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий