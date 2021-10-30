Тухель: "Челси" не празднует осечки конкурентов"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о реакции своей команды на осечки конкурентов по Премьер-Лиге.

В субботу "Челси" пришлось потрудиться, чтобы открыть счет в выездном противостоянии с "Ньюкаслом". Дальше все пошло как по маслу, и в итоге "синие" отпраздновали победу 0:3.



Вернувшись в раздевалку после финального свистка, игроки "Челси" узнали, что "Ливерпуль" сыграл вничью с "Брайтоном", а "Манчестер Сити" и вовсе потерпел поражение от "Кристал Пэлас". Однако подопечные Тухеля не стали праздновать неудачи конкурентов.



"Успокойтесь! Если вы думаете, что мы празднуем в раздевалке результаты других команд, то это не так".



"Это не тот момент, чтобы праздновать результаты в других матчах. Пока еще слишком рано, и мы хотим быть сосредоточенными на своей игре. Впереди еще длинный путь, и если вы думаете, что из-за результатов других матчей я рад еще больше, то это неправда".



"Ключом к нашей победе стала работа без мяча. Нам нужно было продолжать трудиться. Я рад, как команда постаралась сегодня, но мы не праздновали результаты других команд. В этой лиге ты можешь проиграть любой матч в любую минуту. Поэтому мы сосредоточены на своей игре и на том, чтобы двигаться дальше. Посмотрим, куда это нас приведет, но впереди еще длинный путь", — цитирует Тухеля Daily Express.