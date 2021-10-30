"Сити" проиграл дома "Пэлас"
"Манчестер Сити" неожиданно потерял три очка, проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.
Относительно победы 1:4 над "Брайтоном" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственной перестановкой, выпустив Кевина Де Брюйне вместо Илкая Гюндогана.
В старт "орлов" вернулись Шейху Куяте, Уилфрид Заха и Джордан Айю.
Матч на "Этихад" начался с быстрого гола гостей, которые организовали контратаку после ошибки Эмерика Лапорта на своей половине поля. Конор Галлахер вывел Заху на удар внутри штрафной, и Уилфрид не промахнулся — 0:1.
"Сити" помчался отыгрываться, однако "Пэлас" выдерживал это давление и почти не позволял своему сопернику бить прицельно.
А концовка первого тайма была отмечена удалением Лапорта, который совершил фол последней надежды на Захе.
Атаковать вдесятером "горожанам" было тяжело, однако счет обязывал их ходить вперед. Однажды Габриэль Жезус даже поразил ворота "орлов" после классного паса Фила Фодена к дальней штанге, но англичанин угодил в офсайд.
В концовке хозяева стали рисковать и однажды попались. Это Галлахер ударом в касание из центра штрафной установил окончательный счет — 1:1.
С самого начала матча игра не заладилась для "Сити", и Хосепу Гвардиоле просто не удалось привести свою команду в чувство. Выдержать давление такого грозного соперника "Пэлас" очень помогло численное преимущество.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
30.10.2021 19:15
Просмотров: 1968
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бывает что и КОРОЛЯМ не везет, не день КОРОЛЕЙ!!!
(ответить)
Галлахер ИМПЕРАТОР помогает ебать калалей
(ответить)
В концовке хозяева стали рисковать и однажды попались. Это Галлахер ударом в касание из центра штрафной установил окончательный счет — 1:1.
Источник: http://fapl.ru/posts/89250/?c=1
(ответить)
Обоссаны ухахахахха сру Манк сру на твоё ебало
(ответить)
Галлахер - И М П Е Р А Т О Р
(ответить)
Неудача КОРОЛЕЙ.
Радуются только синие шавки падению льва.
(ответить)
Колбасный петушара маринер в открытую засудил КОРОЛЕЙ. В прошлом сезоне не засчитал ньюкаслу 2 гола против ливерпула, а сейчас удалил Лапорта ни за что ни про что.
(ответить)
КОЛОЛИ!!!
(ответить)
Грилиш - новый Бэкхэм говорили они..
(ответить)
КОРОЛЕЙ С ПОБЕДОЙ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий