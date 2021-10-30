"Сити" проиграл дома "Пэлас"

Джек Грилиш "Манчестер Сити" неожиданно потерял три очка, проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

Относительно победы 1:4 над "Брайтоном" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственной перестановкой, выпустив Кевина Де Брюйне вместо Илкая Гюндогана.

В старт "орлов" вернулись Шейху Куяте, Уилфрид Заха и Джордан Айю.

Матч на "Этихад" начался с быстрого гола гостей, которые организовали контратаку после ошибки Эмерика Лапорта на своей половине поля. Конор Галлахер вывел Заху на удар внутри штрафной, и Уилфрид не промахнулся — 0:1.

"Сити" помчался отыгрываться, однако "Пэлас" выдерживал это давление и почти не позволял своему сопернику бить прицельно.

А концовка первого тайма была отмечена удалением Лапорта, который совершил фол последней надежды на Захе.

Атаковать вдесятером "горожанам" было тяжело, однако счет обязывал их ходить вперед. Однажды Габриэль Жезус даже поразил ворота "орлов" после классного паса Фила Фодена к дальней штанге, но англичанин угодил в офсайд.

В концовке хозяева стали рисковать и однажды попались. Это Галлахер ударом в касание из центра штрафной установил окончательный счет — 1:1.

С самого начала матча игра не заладилась для "Сити", и Хосепу Гвардиоле просто не удалось привести свою команду в чувство. Выдержать давление такого грозного соперника "Пэлас" очень помогло численное преимущество.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 19:15

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Последние комментарии:




  1. mancityman 30.10.2021 19:53 # mancityman
    Бывает что и КОРОЛЯМ не везет, не день КОРОЛЕЙ!!!

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  2. chelsiukpro 30.10.2021 19:40 # chelsiukpro
    Галлахер ИМПЕРАТОР помогает ебать калалей

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  3. ars-lover 30.10.2021 19:25 # ars-lover
    В концовке хозяева стали рисковать и однажды попались. Это Галлахер ударом в касание из центра штрафной установил окончательный счет — 1:1.


    Источник: http://fapl.ru/posts/89250/?c=1

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  4. felix-the-cat 30.10.2021 19:24 # felix-the-cat
    Обоссаны ухахахахха сру Манк сру на твоё ебало

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  5. murderface616 30.10.2021 19:21 # murderface616
    Галлахер - И М П Е Р А Т О Р

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  6. skychnie-oboi 30.10.2021 19:17 # skychnie-oboi
    Неудача КОРОЛЕЙ.

    Радуются только синие шавки падению льва.

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  7. true-manc 30.10.2021 19:17 # true-manc
    Колбасный петушара маринер в открытую засудил КОРОЛЕЙ. В прошлом сезоне не засчитал ньюкаслу 2 гола против ливерпула, а сейчас удалил Лапорта ни за что ни про что.

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  8. liverpoolec23 30.10.2021 19:17 # liverpoolec23
    КОЛОЛИ!!!

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  9. ichelsea 30.10.2021 19:17 # ichelsea
    Грилиш - новый Бэкхэм говорили они..

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  10. slash-lfc 30.10.2021 19:16 # slash-lfc
    КОРОЛЕЙ С ПОБЕДОЙ!!!

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