"Сити" проиграл дома "Пэлас"

"Манчестер Сити" неожиданно потерял три очка, проиграв дома "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

Относительно победы 1:4 над "Брайтоном" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственной перестановкой, выпустив Кевина Де Брюйне вместо Илкая Гюндогана.



В старт "орлов" вернулись Шейху Куяте, Уилфрид Заха и Джордан Айю.



Матч на "Этихад" начался с быстрого гола гостей, которые организовали контратаку после ошибки Эмерика Лапорта на своей половине поля. Конор Галлахер вывел Заху на удар внутри штрафной, и Уилфрид не промахнулся — 0:1.



"Сити" помчался отыгрываться, однако "Пэлас" выдерживал это давление и почти не позволял своему сопернику бить прицельно.



А концовка первого тайма была отмечена удалением Лапорта, который совершил фол последней надежды на Захе.



Атаковать вдесятером "горожанам" было тяжело, однако счет обязывал их ходить вперед. Однажды Габриэль Жезус даже поразил ворота "орлов" после классного паса Фила Фодена к дальней штанге, но англичанин угодил в офсайд.



В концовке хозяева стали рисковать и однажды попались. Это Галлахер ударом в касание из центра штрафной установил окончательный счет — 1:1.



С самого начала матча игра не заладилась для "Сити", и Хосепу Гвардиоле просто не удалось привести свою команду в чувство. Выдержать давление такого грозного соперника "Пэлас" очень помогло численное преимущество.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче