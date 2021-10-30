"Челси" разгромил "Ньюкасл" и укрепил свое лидерство
Дубль Риса Джеймса помог "Челси" разгромить на выезде "Ньюкасл" со счетом 0:3 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 1:1 против "Кристал Пэлас".
Относительно победы 7:0 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Трево Чалоба, Матео Ковачич и Мейсон Маунт, которых заменили Андреас Кристенсен, Нголо Канте и Хаким Зийеш.
В первом тайме "Челси" имел троекратное преимущество по владению мячом, но был слишком беззуб в своих атаках, особенно без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
Самым заметным в составе гостей был Зийеш, который отметился голом из офсайда и убойным промахом перед пустыми воротами.
За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ.
В начале второго тайма вновь обратил на себя внимание Зийеш, чей дальний удар с рикошетом пришелся в штангу.
После перерыва "Челси" окончательно закрепился на чужой половине поля. "Ньюкасл" думал только об обороне своих ворот и практически не отвечал.
И все-таки "сороки" дрогнули под давлением. На 65-й минуте Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, а мяч дошел до Риса Джейма, который поспешил поразить верхний угол ворот — 0:1.
Гостям задышалось свободнее, и на 77-й минуте они развили свое преимущество. Удар Рубена Лофтус-Чика был заблокирован, однако мяч отскочил к Джеймсу, который пробил в касание — 0:2.
На 81-й минуте Жоржиньо сделал счет крупным, реализовав заработанный Каем Хаверцем пенальти — 0:3. "Ньюкасл" был повержен и уже не сопротивлялся.
Предпоследняя команда Премьер-Лиги оказалась крепче, чем последняя, однако "Челси" все равно продавил своего соперника, который не помышлял ни о чем другом, кроме обороны.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
30.10.2021 19:05
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Обидно будет если Мю выиграет, а рыбака все равно уволят
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Сон руинер какой-то
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И это ещё без Лукаку, Вернера, Маунта, Ковы
Тотальная взаимозаменяемость без потери качества как говорится
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Нормас там блювентус опускают.
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УБЕРИТЕ НАХУЙ ДВА ТЕЛА С ПОЛЯ ЛО ЧЕЛЬСО И ДЭВИСА!
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С победой Челси!
Очередной сухарь, молодцы без бэ
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КОРОЛИ!!!
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Пирло>Алегри
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олег такой жалкий, сук, просто выиграл АПЛ и ЛЧ, такие жесты делает, мол: ну что? Съели))
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красавцы мю за тренера бьются, МОЛОДЦЫ)))
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Бля Рон по красоте положил) это из нечего !!! Туууф уровень
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Рон великий
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ДЭВИСА В РОТ ЕБАЛ
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Царь Рон на троне!
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гей должен был уволить Сульшера, а не спасать его:(
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НЕ ТУ ХИ"!!!
ОЛЕЕЕЕЕ
(ответить)
Пздц Рон из нихуя моменты забивает, а они на него ещё гонят. Неблагодарные
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Конор Галлахер в матче против "Манчестер Сити":
- Лидер по отборам (5)
- Лидер по созданным шансам (4)
- Лидер по ударам (2)
- Лидер по ударам в створ (2)
- Гол + голевая передача.
Услуга для родного клуба ✅
[Squawka]
Гэхи наверное тоже ахуенно сыграл раз не пропустили. Кайф
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Тухелю дадут тренера месяца
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Биссака укатывает каких-то джеймсов и арнольдов
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