"Челси" разгромил "Ньюкасл" и укрепил свое лидерство

Рис Джеймс Дубль Риса Джеймса помог "Челси" разгромить на выезде "Ньюкасл" со счетом 0:3 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 1:1 против "Кристал Пэлас".

Относительно победы 7:0 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Трево Чалоба, Матео Ковачич и Мейсон Маунт, которых заменили Андреас Кристенсен, Нголо Канте и Хаким Зийеш.

В первом тайме "Челси" имел троекратное преимущество по владению мячом, но был слишком беззуб в своих атаках, особенно без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

Самым заметным в составе гостей был Зийеш, который отметился голом из офсайда и убойным промахом перед пустыми воротами.

За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ.

В начале второго тайма вновь обратил на себя внимание Зийеш, чей дальний удар с рикошетом пришелся в штангу.

После перерыва "Челси" окончательно закрепился на чужой половине поля. "Ньюкасл" думал только об обороне своих ворот и практически не отвечал.

И все-таки "сороки" дрогнули под давлением. На 65-й минуте Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, а мяч дошел до Риса Джейма, который поспешил поразить верхний угол ворот — 0:1.

Гостям задышалось свободнее, и на 77-й минуте они развили свое преимущество. Удар Рубена Лофтус-Чика был заблокирован, однако мяч отскочил к Джеймсу, который пробил в касание — 0:2.

На 81-й минуте Жоржиньо сделал счет крупным, реализовав заработанный Каем Хаверцем пенальти — 0:3. "Ньюкасл" был повержен и уже не сопротивлялся.

Предпоследняя команда Премьер-Лиги оказалась крепче, чем последняя, однако "Челси" все равно продавил своего соперника, который не помышлял ни о чем другом, кроме обороны.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 19:05

Количество просмотров Просмотров: 3768

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Последние комментарии:




  1. ratamahatta 30.10.2021 20:47 # ratamahatta
    Обидно будет если Мю выиграет, а рыбака все равно уволят

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  2. ganinilyha 30.10.2021 20:39 # ganinilyha
    Сон руинер какой-то

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  3. meshuggah 30.10.2021 20:39 # meshuggah
    И это ещё без Лукаку, Вернера, Маунта, Ковы
    Тотальная взаимозаменяемость без потери качества как говорится

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  4. jirrort 30.10.2021 20:30 # jirrort
    Нормас там блювентус опускают.

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  5. vagifspurs 30.10.2021 20:26 # vagifspurs
    УБЕРИТЕ НАХУЙ ДВА ТЕЛА С ПОЛЯ ЛО ЧЕЛЬСО И ДЭВИСА!

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  6. superperez101 30.10.2021 20:25 # superperez101
    С победой Челси!
    Очередной сухарь, молодцы без бэ

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  7. slash-lfc 30.10.2021 20:18 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  8. mata05 30.10.2021 20:13 # mata05
    Пирло>Алегри

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  9. sellman 30.10.2021 20:12 # sellman
    олег такой жалкий, сук, просто выиграл АПЛ и ЛЧ, такие жесты делает, мол: ну что? Съели))

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  10. scauzer11 30.10.2021 20:12 # scauzer11
    красавцы мю за тренера бьются, МОЛОДЦЫ)))

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  11. dautov 30.10.2021 20:12 # dautov
    Бля Рон по красоте положил) это из нечего !!! Туууф уровень

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  12. felix-the-cat 30.10.2021 20:11 # felix-the-cat
    Рон великий

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  13. vagifspurs 30.10.2021 20:11 # vagifspurs
    ДЭВИСА В РОТ ЕБАЛ

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  14. progressive 30.10.2021 20:11 # progressive
    Царь Рон на троне!

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  15. alexomck 30.10.2021 20:11 # alexomck
    гей должен был уволить Сульшера, а не спасать его:(

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  16. electric 30.10.2021 20:10 # electric
    НЕ ТУ ХИ"!!!
    ОЛЕЕЕЕЕ

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  17. skydreams 30.10.2021 20:10 # skydreams
    Пздц Рон из нихуя моменты забивает, а они на него ещё гонят. Неблагодарные

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  18. skydreams 30.10.2021 20:09 # skydreams
    Конор Галлахер в матче против "Манчестер Сити":

    - Лидер по отборам (5)
    - Лидер по созданным шансам (4)
    - Лидер по ударам (2)
    - Лидер по ударам в створ (2)
    - Гол + голевая передача.

    Услуга для родного клуба &#9989;

    [Squawka]

    Гэхи наверное тоже ахуенно сыграл раз не пропустили. Кайф

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  19. gucman 30.10.2021 20:08 # gucman
    Тухелю дадут тренера месяца

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  20. progressive 30.10.2021 20:08 # progressive
    Биссака укатывает каких-то джеймсов и арнольдов

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