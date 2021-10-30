"Челси" разгромил "Ньюкасл" и укрепил свое лидерство

Дубль Риса Джеймса помог "Челси" разгромить на выезде "Ньюкасл" со счетом 0:3 и укрепить свое лидерство в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с 1:1 против "Кристал Пэлас".



Относительно победы 7:0 над "Норвичем" из стартового состава "синих" пропали Трево Чалоба, Матео Ковачич и Мейсон Маунт, которых заменили Андреас Кристенсен, Нголо Канте и Хаким Зийеш.



В первом тайме "Челси" имел троекратное преимущество по владению мячом, но был слишком беззуб в своих атаках, особенно без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.



Самым заметным в составе гостей был Зийеш, который отметился голом из офсайда и убойным промахом перед пустыми воротами.



За первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ.



В начале второго тайма вновь обратил на себя внимание Зийеш, чей дальний удар с рикошетом пришелся в штангу.



После перерыва "Челси" окончательно закрепился на чужой половине поля. "Ньюкасл" думал только об обороне своих ворот и практически не отвечал.



И все-таки "сороки" дрогнули под давлением. На 65-й минуте Каллум Хадсон-Одои выполнил подачу с левого фланга, а мяч дошел до Риса Джейма, который поспешил поразить верхний угол ворот — 0:1.



Гостям задышалось свободнее, и на 77-й минуте они развили свое преимущество. Удар Рубена Лофтус-Чика был заблокирован, однако мяч отскочил к Джеймсу, который пробил в касание — 0:2.



На 81-й минуте Жоржиньо сделал счет крупным, реализовав заработанный Каем Хаверцем пенальти — 0:3. "Ньюкасл" был повержен и уже не сопротивлялся.



Предпоследняя команда Премьер-Лиги оказалась крепче, чем последняя, однако "Челси" все равно продавил своего соперника, который не помышлял ни о чем другом, кроме обороны.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче