"Брайтон" отыграл два гола против "Ливерпуля"

Леандро Троссард Уступая в два мяча, "Брайтон" сумел добыть ничью на поле "Ливерпуля" — 2:2.

После победы 0:5 над "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Кертиса Джонса и Садио Мане, которые заменили Джеймса Милнера и Диогу Жоту.

В старт "чаек" вернулись Шейн Даффи, Ив Биссума и Энок Мвепу.

Матч начался с сейва голкипера хозяев Алиссона после удара Солли Марча. Ответ последовал незамедлительно. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга, а затем откатил на границу штрафной, откуда Джордан Хендерсон пробил в касание — 1:0.

"Ливерпуль" владел инициативой, однако гости были готовы показать зубы — как, например, на 15-й минуте, когда Биссума продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил в штангу.

И все-таки "красные" были лучше. На 24-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен, едва заменивший получившего травму Наби Кейта, навесил на линию вратарской, откуда Мане пробил головой — 2:0.

Вскоре Мане еще раз поразил ворота, заблокировав удар голкипера, однако мяч попал ему в руку.

А на 41-й минуте "Брайтон" отыграл один гол. Мвепу метров с 20, словно рукой, забросил мяч за шиворот Алиссону — 2:1.

Второй тайм начался с незасчитанного гола Салаха — офсайд.

Разница в счете оставалась минимальной, что сделало игру слегка нервной. "Чайки" не теряли надежд отыграться и в конце концов сделали это. На 65-й минуте Леандро Троссард получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Энди Робертсона и поразил ближний угол ворот — 2:2.

Психологическое преимущество оказались на стороне гостей, которые принялись диктовать игру. Однажды "Ливерпуль" спас Алиссон, в другом случае Троссард все же поразил ворота, но был зафиксирован офсайд. "Красным" не хватило сил на финальный штурм.

Юрген Клопп изначально опасался "Брайтона", и тот подтвердил эти опасения, проявив характер и отыграв два гола. Во втором тайме "Ливерпулю" не хватало свежести, тогда как "чайки" чувствовали себя окрыленными.

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 30.10.2021 19:07 # sexan
    Пацаны, всем Салам.
    За результаты говорить не стану. Просто здоровья вам и вашим близким.

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  2. roberto-89 30.10.2021 19:07 # roberto-89
    Епать пенсята погорели ухехехехехехе

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  3. bezviz 30.10.2021 19:06 # bezviz
    ахаха опущенные бестрофейники, вести 2-0 и так бездарно прое6ать такое солидное приемущество у СЕБЯ дома, в этом вся суть лузерки, команда без яиц, характера и какого-либо вектора развития, заслуженно с0сут ху.и! после КАН вылетят из 4-ки

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  4. gucman 30.10.2021 19:06 # gucman
    лyзepxyй - хyeтa пoдзaлyпнaя

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  5. nepomniachtchi 30.10.2021 19:06 # nepomniachtchi
    Угадал все замены

    30.10.2021 18:05 # удалить
    nepomniachtchi

    Зиешь - мусор, КХО потерялся. Канте бесполезен против команды, которая не атакует.
    Нужно выпускать РЛЧ и Баркли. Вместо Обои даже непонятно кого стоит поставить, может даже Алонсо.
    Ковачич 3,14 не вовремя сломался
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1#c7441610

    (ответить)

  6. thegodfather 30.10.2021 19:05 # thegodfather
    30.10.2021 17:58 #
    superperez101

    чорли буксует, напокупали обезьян втридорага и по нулям катают с зоной вылета
    аплодисменты

    Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1

    (ответить)

  7. sellman 30.10.2021 19:05 # sellman
    Разгромси, моё почтение!

    Кто бы мог подумать, что ЛГБТ-формирование оно же ФК «Чепухапуль» и ФК «Мансито» потеряют очки на своём поле, в то время, как Чемпионси на классе в 3 мяча уничтожит Касл и продолжит возглавлять АПЛ!

    ИМПЕРАТОРЫ - ДОМИНАТОРЫ

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  8. skychnie-oboi 30.10.2021 19:05 # skychnie-oboi
    Не закрыли первый тайм - дали сопернику надежду.Не забей Брайтон Шару - хотя и красивую, думаю бы подергались еще 10 минут и закисли.
    А так все по делу.Еще играть и играть - кубок АПЛ будет в наших руках без вариантов.

    ЮНВА!

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  9. superperez101 30.10.2021 19:05 # superperez101
    отскочила колбаса, на тоненького
    легкие голы и бросают играть, не первый раз уже

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  10. gerrard08 30.10.2021 19:05 # gerrard08
    Закономерная ничья. Брайтон молодцы, это была возможно самая сложная игра в сезоне. Но сами абсолютно виноваты. В цпз только Хендо был хорош, даже за скобки беря гол, позиционно был великолепен. Джонс и Каноты были ужасны. Но если если Джонс это вынужденная мера(привет руководству которые 35 млн на Биссуму, который был монструозен), то поставить вместо Матипа Каноте было абсолютной авантюрой. Ждем Фаба и Тьяго. И мб Цимми вместо Роббо. Еще как всегда отмечу позднюю реакцию и замены Юргенс. Часто бывает, когда команде сложно, а он не меняет ничего. Атака играла норм, в целом.
    Юнва, жаль что потеряли очки
    Пс
    Поттер возможно самый недооцененный тренер. Хз поч тот же скам его не берет.

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  11. gandalf 30.10.2021 19:04 # gandalf
    НЮХИИИИНЯЯЯЯЯЯЯЯЯ К НОГЕ)

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  12. sausage 30.10.2021 19:04 # sausage
    Пиздос. Брайтон конечно хороши, но как так сливаться во втором тайме на Энфилде - это сложно понять. Слов нет.

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  13. slash-lfc 30.10.2021 19:04 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  14. jirrort 30.10.2021 19:03 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ НА ТРОНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  15. admet 30.10.2021 19:03 # admet
    Жопонюхи))

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  16. superglor 30.10.2021 19:03 # superglor
    Кококо Салах лучий игрок
    Кококо Салах с другой планеты
    Кококо Салах тащит команду
    Кококо дайте Салаху 500к в неделю

    По факту идет только 10 тур, важнейшая игра дома с середняком, команда теряет 2 очка, а распиаренный Сосолах просто растворился и не сделал ничего.

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  17. reams 30.10.2021 19:03 # reams
    эхехе

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  18. true-manc 30.10.2021 19:03 # true-manc
    Сити против Брайтона в прошлом туре гостях:
    > 1:4 (победа)

    ЛГБТпуль против Брайтона у себя дома
    > 2:2 (ничья)

    какие же портовые ху*сосы никчемные, ору)))

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