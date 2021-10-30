"Брайтон" отыграл два гола против "Ливерпуля"
Уступая в два мяча, "Брайтон" сумел добыть ничью на поле "Ливерпуля" — 2:2.
После победы 0:5 над "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Кертиса Джонса и Садио Мане, которые заменили Джеймса Милнера и Диогу Жоту.
В старт "чаек" вернулись Шейн Даффи, Ив Биссума и Энок Мвепу.
Матч начался с сейва голкипера хозяев Алиссона после удара Солли Марча. Ответ последовал незамедлительно. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга, а затем откатил на границу штрафной, откуда Джордан Хендерсон пробил в касание — 1:0.
"Ливерпуль" владел инициативой, однако гости были готовы показать зубы — как, например, на 15-й минуте, когда Биссума продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил в штангу.
И все-таки "красные" были лучше. На 24-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен, едва заменивший получившего травму Наби Кейта, навесил на линию вратарской, откуда Мане пробил головой — 2:0.
Вскоре Мане еще раз поразил ворота, заблокировав удар голкипера, однако мяч попал ему в руку.
А на 41-й минуте "Брайтон" отыграл один гол. Мвепу метров с 20, словно рукой, забросил мяч за шиворот Алиссону — 2:1.
Второй тайм начался с незасчитанного гола Салаха — офсайд.
Разница в счете оставалась минимальной, что сделало игру слегка нервной. "Чайки" не теряли надежд отыграться и в конце концов сделали это. На 65-й минуте Леандро Троссард получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Энди Робертсона и поразил ближний угол ворот — 2:2.
Психологическое преимущество оказались на стороне гостей, которые принялись диктовать игру. Однажды "Ливерпуль" спас Алиссон, в другом случае Троссард все же поразил ворота, но был зафиксирован офсайд. "Красным" не хватило сил на финальный штурм.
Юрген Клопп изначально опасался "Брайтона", и тот подтвердил эти опасения, проявив характер и отыграв два гола. Во втором тайме "Ливерпулю" не хватало свежести, тогда как "чайки" чувствовали себя окрыленными.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
30.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Пацаны, всем Салам.
За результаты говорить не стану. Просто здоровья вам и вашим близким.
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Епать пенсята погорели ухехехехехехе
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ахаха опущенные бестрофейники, вести 2-0 и так бездарно прое6ать такое солидное приемущество у СЕБЯ дома, в этом вся суть лузерки, команда без яиц, характера и какого-либо вектора развития, заслуженно с0сут ху.и! после КАН вылетят из 4-ки
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лyзepxyй - хyeтa пoдзaлyпнaя
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Угадал все замены
30.10.2021 18:05 # удалить
nepomniachtchi
Зиешь - мусор, КХО потерялся. Канте бесполезен против команды, которая не атакует.
Нужно выпускать РЛЧ и Баркли. Вместо Обои даже непонятно кого стоит поставить, может даже Алонсо.
Ковачич 3,14 не вовремя сломался
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Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1#c7441610
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30.10.2021 17:58 #
superperez101
чорли буксует, напокупали обезьян втридорага и по нулям катают с зоной вылета
аплодисменты
Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1
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Разгромси, моё почтение!
Кто бы мог подумать, что ЛГБТ-формирование оно же ФК «Чепухапуль» и ФК «Мансито» потеряют очки на своём поле, в то время, как Чемпионси на классе в 3 мяча уничтожит Касл и продолжит возглавлять АПЛ!
ИМПЕРАТОРЫ - ДОМИНАТОРЫ
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Не закрыли первый тайм - дали сопернику надежду.Не забей Брайтон Шару - хотя и красивую, думаю бы подергались еще 10 минут и закисли.
А так все по делу.Еще играть и играть - кубок АПЛ будет в наших руках без вариантов.
ЮНВА!
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отскочила колбаса, на тоненького
легкие голы и бросают играть, не первый раз уже
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Закономерная ничья. Брайтон молодцы, это была возможно самая сложная игра в сезоне. Но сами абсолютно виноваты. В цпз только Хендо был хорош, даже за скобки беря гол, позиционно был великолепен. Джонс и Каноты были ужасны. Но если если Джонс это вынужденная мера(привет руководству которые 35 млн на Биссуму, который был монструозен), то поставить вместо Матипа Каноте было абсолютной авантюрой. Ждем Фаба и Тьяго. И мб Цимми вместо Роббо. Еще как всегда отмечу позднюю реакцию и замены Юргенс. Часто бывает, когда команде сложно, а он не меняет ничего. Атака играла норм, в целом.
Юнва, жаль что потеряли очки
Пс
Поттер возможно самый недооцененный тренер. Хз поч тот же скам его не берет.
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НЮХИИИИНЯЯЯЯЯЯЯЯЯ К НОГЕ)
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Пиздос. Брайтон конечно хороши, но как так сливаться во втором тайме на Энфилде - это сложно понять. Слов нет.
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КОРОЛИ!!!
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ИМПЕРАТОРЫ НА ТРОНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Жопонюхи))
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Кококо Салах лучий игрок
Кококо Салах с другой планеты
Кококо Салах тащит команду
Кококо дайте Салаху 500к в неделю
По факту идет только 10 тур, важнейшая игра дома с середняком, команда теряет 2 очка, а распиаренный Сосолах просто растворился и не сделал ничего.
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эхехе
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Сити против Брайтона в прошлом туре гостях:
> 1:4 (победа)
ЛГБТпуль против Брайтона у себя дома
> 2:2 (ничья)
какие же портовые ху*сосы никчемные, ору)))
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