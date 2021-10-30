"Брайтон" отыграл два гола против "Ливерпуля"

Уступая в два мяча, "Брайтон" сумел добыть ничью на поле "Ливерпуля" — 2:2.

После победы 0:5 над "Манчестер Юнайтед" наставник "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Кертиса Джонса и Садио Мане, которые заменили Джеймса Милнера и Диогу Жоту.



В старт "чаек" вернулись Шейн Даффи, Ив Биссума и Энок Мвепу.



Матч начался с сейва голкипера хозяев Алиссона после удара Солли Марча. Ответ последовал незамедлительно. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга, а затем откатил на границу штрафной, откуда Джордан Хендерсон пробил в касание — 1:0.



"Ливерпуль" владел инициативой, однако гости были готовы показать зубы — как, например, на 15-й минуте, когда Биссума продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил в штангу.



И все-таки "красные" были лучше. На 24-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен, едва заменивший получившего травму Наби Кейта, навесил на линию вратарской, откуда Мане пробил головой — 2:0.



Вскоре Мане еще раз поразил ворота, заблокировав удар голкипера, однако мяч попал ему в руку.



А на 41-й минуте "Брайтон" отыграл один гол. Мвепу метров с 20, словно рукой, забросил мяч за шиворот Алиссону — 2:1.



Второй тайм начался с незасчитанного гола Салаха — офсайд.



Разница в счете оставалась минимальной, что сделало игру слегка нервной. "Чайки" не теряли надежд отыграться и в конце концов сделали это. На 65-й минуте Леандро Троссард получил мяч на левом краю штрафной, обыграл Энди Робертсона и поразил ближний угол ворот — 2:2.



Психологическое преимущество оказались на стороне гостей, которые принялись диктовать игру. Однажды "Ливерпуль" спас Алиссон, в другом случае Троссард все же поразил ворота, но был зафиксирован офсайд. "Красным" не хватило сил на финальный штурм.



Юрген Клопп изначально опасался "Брайтона", и тот подтвердил эти опасения, проявив характер и отыграв два гола. Во втором тайме "Ливерпулю" не хватало свежести, тогда как "чайки" чувствовали себя окрыленными.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче