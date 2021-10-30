Рамсдейл объяснил свой сейв против "Лестера"

Аарон Рамсдейл Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл прокомментировал свой чудесный сейв в матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Рамсдейл сыграл ключевую роль в победе "Арсенала" над "лисами" со счетом 0:2, отметившись несколькими спасениями.

Особенно впечатляет сейв Рамсдейла в концовке первого тайма после крученого удара Джеймса Мэддисона со штрафного, когда Аарон в кошачьем прыжке перевел мяч в перекладину. Экс-игрок "Шеффилд Юнайтед" чувствует, что это был его день.

"Мэддерс — первоклассный исполнительно штрафных, я несколько раз противостоя ему в лиге, а также на тренировках молодежной сборной Англии".

"Я больше опасался, что он пробьет в ближний для меня угол. Мяч летел не слишком быстро, поэтому мне удалось до него добраться".

"Это просто был один из тех дней, когда кажется, что ты отражаешь все, что летит в тебя. Кроме того, парни постоянно блокировали удары, так что это был отличный день", — цитирует Рамсдейла Daily Express.


Метки Арсенал, Лестер, Премьер-Лига, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1574

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 30.10.2021 19:00 # mixmaster
    Где-то занервничал Пикфорд

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  2. jirrort 30.10.2021 19:00 # jirrort
    Пояснил за сейв епта

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  3. wilshere-95 30.10.2021 18:29 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=MzAKg1XRUAI

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  4. gunars 30.10.2021 18:22 # gunars
    Классный матч провел) Удачи тебе, во всех матчах!

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  5. alexomck 30.10.2021 18:03 # alexomck
    Ленка на выход.

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