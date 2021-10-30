Рамсдейл объяснил свой сейв против "Лестера"
Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл прокомментировал свой чудесный сейв в матче Премьер-Лиги против "Лестера".
Рамсдейл сыграл ключевую роль в победе "Арсенала" над "лисами" со счетом 0:2, отметившись несколькими спасениями.
Особенно впечатляет сейв Рамсдейла в концовке первого тайма после крученого удара Джеймса Мэддисона со штрафного, когда Аарон в кошачьем прыжке перевел мяч в перекладину. Экс-игрок "Шеффилд Юнайтед" чувствует, что это был его день.
"Мэддерс — первоклассный исполнительно штрафных, я несколько раз противостоя ему в лиге, а также на тренировках молодежной сборной Англии".
"Я больше опасался, что он пробьет в ближний для меня угол. Мяч летел не слишком быстро, поэтому мне удалось до него добраться".
"Это просто был один из тех дней, когда кажется, что ты отражаешь все, что летит в тебя. Кроме того, парни постоянно блокировали удары, так что это был отличный день", — цитирует Рамсдейла Daily Express.
30.10.2021 18:00
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Последние комментарии:
Где-то занервничал Пикфорд
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Пояснил за сейв епта
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https://www.youtube.com/watch?v=MzAKg1XRUAI
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Классный матч провел) Удачи тебе, во всех матчах!
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Ленка на выход.
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