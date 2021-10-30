Шерингем усомнился в лидерских качествах Магуайра

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем усомнился в лидерских качествах защитника Харри Магуайра.

В прошлый уикенд, когда "Юнайтед" проиграл дома "Ливерпулю" со счетом 0:5, Магуайр подвел свою команду не только как защитник но и как капитан.



Шерингем считает, что Магуайр, как подобает капитану, должен был повлиять на партнеров по команде и не позволить тем растеряться.



"Это тяжелое время для Магуайра. Когда они пропустили второй гол, их план на матч и связность их игры вылетели в трубу, каждый остался сам по себе, и это превратилось в хаос. Они были в растерянности".



"Как раз в такой момент тебе нужен хороший капитан. Он должен подбодрить партнеров и сказать каждому: "Успокойтесь, мы вернемся в игру".



"Такое впечатление, что у них нет настоящего капитана, который бы вел за собой и требовал сохранять построение".



"Когда ты продолжаешь пропускать голы, тебе нужен большой сильный лидер и защитник".



"В начале успешной эры "Юнайтед" Стив Брюс и Гари Паллистер могли напихать своим крайним защитникам и сказать им никуда не уходить".



"Им было все равно, сколько молодые Гари Невилл и Денис Ирвин сделают передач с флангов у чужих ворот до тех пор, пока у своих ворот они плотно обороняются и не дают забить. На другом конце поля был игрок топ-уровня, чтобы добыть победу".



"А сейчас такое впечатление, что каждый занят своим делом — так команда не работает", — сообщил Шерингем The Sun.