"Арсенал" победил на выезде "Лестер"

Эмиль Смит-Роу Два быстрых гола и превосходная игра Аарона Рамсдейла в воротах обеспечили "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Лестера".

Относительно выездной победы 1:2 над "Брентфордом" в стартовый состав "лис" вернулся Люк Томас, заменив Рикарду Перейру.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Вилы" (3:1) восемь дней назад.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с того, что Даниэль Амарти едва не поразил свои ворота, однако голкипер хозяев Каспер Шмейхель предотвратил автогол партнера по команде.

На пятой минуте мяч все-таки побывал в воротах Шмейхеля. Габриэль откликнулся на подачу углового и эффектно пробил затылком — 0:1.

"Арсенал" продолжил доминировать, и вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг с Томасом Партеем напрягли Шмейхеля, но тот был надежен.

А на 18-й минуте "канониры" удвоили счет. Томас лишил Александра Лакасетта мяча в штрафной, однако отскок достался Эмилю Смит-Роу, который пробил в касание — 0:2.

Поведя с комфортным счетом, гости чуть остепенились и отдали инициативу "Лестеру", который провел несколько хороших атак.

Свой лучший в первом тайме момент "лисы" создали на 44-й минуте, когда Аарон Рамсдейл перевел в перекладину удар Джеймса Мэддисона со штрафного, а затем справился с добиванием в упор Джонни Эванса. Поспешивший на помощь своему голкиперу Партей разрядил ситуацию, совершив вынос с линии ворот.

Начался второй тайм, и хозяева довольно быстро вновь принялись диктовать игру, однако в воротах "Арсенала" был бесподобен Рамсдейл, отразивший удары Адемолы Лукмана и Харви Барнса.

Время неумолимо истекало, а "лисы" все так и стучались в закрытую дверь. При этом "канониры" оборонялись уверенно, без надрыва, а если что, всегда был готов подстраховать Рамсдейл.

Гости во втором тайме атаковали редко, да и надобности такой особо не было. Лишь остановленный Шмейхелем удар Обамеянга заслуживает внимания.

Счет так и не изменился, и "Арсенал" набрал очередные три очка. "Канониры" стали не только добиваться результата, но и вполне достойно играть.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 16:30

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 30.10.2021 17:23 # dallaslp
    -Милнер Эллиот Кейта Тьяго Вейналдум
    в этом году у нас новый квест

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  2. zaeba1l 30.10.2021 17:23 # zaeba1l
    Опять Сетанта не тот матч выбрала к показу... Говнофутбол пеносов придется смотреть. ((

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  3. jirrort 30.10.2021 17:22 # jirrort
    Уберите уже эту марроканскую обезьяну

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  4. dallaslp 30.10.2021 17:21 # dallaslp
    та дайте уже оксу отдохнуть, заебали на поле выпускать

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  5. sausage 30.10.2021 17:20 # sausage
    Как же жаль Кейта чисто по человечески. Даже смотреть на его лицо больно.

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  6. iskander8sg 30.10.2021 17:19 # iskander8sg
    Биссума красиво)

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  7. takernotagiver 30.10.2021 17:18 # takernotagiver
    Смена тренера Ньюкасла явно встряхнуло команду

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  8. alexomck 30.10.2021 17:16 # alexomck
    4 Вест Хэм 17
    5 Арсенал 17

    буэ, месье не оценит

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  9. roberto-89 30.10.2021 17:15 # roberto-89
    Скиньте ссылку в лайве на ЛФК братишки ?

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  10. jirrort 30.10.2021 17:13 # jirrort
    Галлахер межгалактический топарь.

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  11. mata05 30.10.2021 17:10 # mata05
    Короли

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  12. zaeba1l 30.10.2021 17:09 # zaeba1l
    Наш кэп начинает...

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  13. iskander8sg 30.10.2021 17:07 # iskander8sg
    Матч только начался, а кэп уже пустил желтенькой залупенсам))

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  14. sellman 30.10.2021 17:07 # sellman
    Сито проткнули, пхахахахахааа

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  15. roberto-89 30.10.2021 17:07 # roberto-89
    Королевы )))))))))

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  16. electric 30.10.2021 17:05 # electric
    Салах крут

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  17. roberto-89 30.10.2021 17:05 # roberto-89
    Кэп ))))))))))))))

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  18. weorlfc 30.10.2021 17:05 # weorlfc
    Шкипер топчик!

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  19. zaeba1l 30.10.2021 17:04 # zaeba1l
    Все ведущие европейские футбольные лиги, кроме АПЛ в глубоком упадке..
    Как считаете, что будет дальше? Может появятся более интересные лиги?
    Голландия и Бельгия может? Или еще какие?

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  20. vagifspurs 30.10.2021 17:04 # vagifspurs
    30.10.2021 16:56 #
    arsenallexus407

    Арсенал страшной силой набирает ход

    Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1

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