"Арсенал" победил на выезде "Лестер"
Два быстрых гола и превосходная игра Аарона Рамсдейла в воротах обеспечили "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Лестера".
Относительно выездной победы 1:2 над "Брентфордом" в стартовый состав "лис" вернулся Люк Томас, заменив Рикарду Перейру.
Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Вилы" (3:1) восемь дней назад.
Матч на "Кинг Пауэр" начался с того, что Даниэль Амарти едва не поразил свои ворота, однако голкипер хозяев Каспер Шмейхель предотвратил автогол партнера по команде.
На пятой минуте мяч все-таки побывал в воротах Шмейхеля. Габриэль откликнулся на подачу углового и эффектно пробил затылком — 0:1.
"Арсенал" продолжил доминировать, и вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг с Томасом Партеем напрягли Шмейхеля, но тот был надежен.
А на 18-й минуте "канониры" удвоили счет. Томас лишил Александра Лакасетта мяча в штрафной, однако отскок достался Эмилю Смит-Роу, который пробил в касание — 0:2.
Поведя с комфортным счетом, гости чуть остепенились и отдали инициативу "Лестеру", который провел несколько хороших атак.
Свой лучший в первом тайме момент "лисы" создали на 44-й минуте, когда Аарон Рамсдейл перевел в перекладину удар Джеймса Мэддисона со штрафного, а затем справился с добиванием в упор Джонни Эванса. Поспешивший на помощь своему голкиперу Партей разрядил ситуацию, совершив вынос с линии ворот.
Начался второй тайм, и хозяева довольно быстро вновь принялись диктовать игру, однако в воротах "Арсенала" был бесподобен Рамсдейл, отразивший удары Адемолы Лукмана и Харви Барнса.
Время неумолимо истекало, а "лисы" все так и стучались в закрытую дверь. При этом "канониры" оборонялись уверенно, без надрыва, а если что, всегда был готов подстраховать Рамсдейл.
Гости во втором тайме атаковали редко, да и надобности такой особо не было. Лишь остановленный Шмейхелем удар Обамеянга заслуживает внимания.
Счет так и не изменился, и "Арсенал" набрал очередные три очка. "Канониры" стали не только добиваться результата, но и вполне достойно играть.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
30.10.2021 16:30
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Последние комментарии:
-Милнер Эллиот Кейта Тьяго Вейналдум
в этом году у нас новый квест
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Опять Сетанта не тот матч выбрала к показу... Говнофутбол пеносов придется смотреть. ((
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Уберите уже эту марроканскую обезьяну
(ответить)
та дайте уже оксу отдохнуть, заебали на поле выпускать
(ответить)
Как же жаль Кейта чисто по человечески. Даже смотреть на его лицо больно.
(ответить)
Биссума красиво)
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Смена тренера Ньюкасла явно встряхнуло команду
(ответить)
4 Вест Хэм 17
5 Арсенал 17
буэ, месье не оценит
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Скиньте ссылку в лайве на ЛФК братишки ?
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Галлахер межгалактический топарь.
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Короли
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Наш кэп начинает...
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Матч только начался, а кэп уже пустил желтенькой залупенсам))
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Сито проткнули, пхахахахахааа
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Королевы )))))))))
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Салах крут
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Кэп ))))))))))))))
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Шкипер топчик!
(ответить)
Все ведущие европейские футбольные лиги, кроме АПЛ в глубоком упадке..
Как считаете, что будет дальше? Может появятся более интересные лиги?
Голландия и Бельгия может? Или еще какие?
(ответить)
30.10.2021 16:56 #
arsenallexus407
Арсенал страшной силой набирает ход
Источник: http://fapl.ru/posts/89245/?c=1
(ответить)
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