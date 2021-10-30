"Арсенал" победил на выезде "Лестер"

Два быстрых гола и превосходная игра Аарона Рамсдейла в воротах обеспечили "Арсеналу" победу 0:2 в гостях у "Лестера".

Относительно выездной победы 1:2 над "Брентфордом" в стартовый состав "лис" вернулся Люк Томас, заменив Рикарду Перейру.



Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Астон Вилы" (3:1) восемь дней назад.



Матч на "Кинг Пауэр" начался с того, что Даниэль Амарти едва не поразил свои ворота, однако голкипер хозяев Каспер Шмейхель предотвратил автогол партнера по команде.



На пятой минуте мяч все-таки побывал в воротах Шмейхеля. Габриэль откликнулся на подачу углового и эффектно пробил затылком — 0:1.



"Арсенал" продолжил доминировать, и вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг с Томасом Партеем напрягли Шмейхеля, но тот был надежен.



А на 18-й минуте "канониры" удвоили счет. Томас лишил Александра Лакасетта мяча в штрафной, однако отскок достался Эмилю Смит-Роу, который пробил в касание — 0:2.



Поведя с комфортным счетом, гости чуть остепенились и отдали инициативу "Лестеру", который провел несколько хороших атак.



Свой лучший в первом тайме момент "лисы" создали на 44-й минуте, когда Аарон Рамсдейл перевел в перекладину удар Джеймса Мэддисона со штрафного, а затем справился с добиванием в упор Джонни Эванса. Поспешивший на помощь своему голкиперу Партей разрядил ситуацию, совершив вынос с линии ворот.



Начался второй тайм, и хозяева довольно быстро вновь принялись диктовать игру, однако в воротах "Арсенала" был бесподобен Рамсдейл, отразивший удары Адемолы Лукмана и Харви Барнса.



Время неумолимо истекало, а "лисы" все так и стучались в закрытую дверь. При этом "канониры" оборонялись уверенно, без надрыва, а если что, всегда был готов подстраховать Рамсдейл.



Гости во втором тайме атаковали редко, да и надобности такой особо не было. Лишь остановленный Шмейхелем удар Обамеянга заслуживает внимания.



Счет так и не изменился, и "Арсенал" набрал очередные три очка. "Канониры" стали не только добиваться результата, но и вполне достойно играть.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче