Рэднапп: "Сульшер превратил МЮ в летний лагерь"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп обвинил Оле Гуннара Сульшера в том, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" превратил свою команду в "летний лагерь".

Поражение "Юнайтед" со счетом 0:5 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд укрепило мнение Рэднаппа о том, что у "красных дьяволов" нет командной игры.



Также Джейми считает, что Сульшер слишком мягок со своими игроками и чересчур многое им прощает.



"Если взглянуть на "Манчестер Юнайтед" как на команду и на устройство их игры, то поражение от "Ливерпуля" меня совершенно не удивляет".



"Конечно, нельзя было предсказать такой счет до начала матча, но я не ожидал ничего другого, кроме победы "Ливерпуля".



"Если посмотреть на обе команды, то одна из них является организованным и хорошо смазанным механизмом, а другая — это просто набор классных игроков, без структуры или порядка".



"Их тренер чересчур полагается на индивидуальные действия, а не коллективные. Думаю, это во многом идет от тренера".



"Прямо сейчас в "Манчестер Юнайтед" сложилась такая ситуация, словно игроки не воспринимают информацию, которую им дают. У них определенно не идет игра".



"Знаю, люди говорят, что нужно дать Оле больше времени, но как вы собираетесь оставить тренера до конца сезона, если видите, что все разваливается прямо сейчас".



"Мне доводилось бывать в раздевалках, когда у тренера не получается, и сейчас похоже именно на это. Их раздевалка слегка походит на летний лагерь, и я говорю это по-доброму".



"Я не могу себе представить, что Сульшер будет тыкать пальцем в игроков и говорить, что им нужно делать. Просто каждый выглядит слишком мило. Игрокам многое сходит с рук, и это рецепт катастрофы в футболе".



"Они получили небольшую отсрочку, но если они проиграют "Тоттенхэму", а затем проиграют еще пару матчей, то мне жаль — он не сможет остаться", — цитирует Рэднаппа Daily Star.