Никол раскритиковал визит Фергюсона на базу "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Стив Никол считает, что визит сэра Алекса Фергюсона в Каррингтон является ударом по авторитету главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.

Сэр Алекс внезапно посетил тренировочную базу "Юнайтед" в минувший вторник и, по слухам, сыграл ключевую роль в том, что клуб решил не увольнять Сульшера после поражения 0:5 от "Ливерпуля".



Однако Никол скептически относится к такому вмешательству Фергюсона и считает, что сам сэр Алекс никогда бы не потерпел подобного.



"Мне абсолютно ненавистен тот факт, что Фергюсон приезжал в Каррингтон. Это ужасно, это выставляет главного тренера в плохом свете".



"Такое впечатление, что приехал учитель напомнить ученикам их обязанности. Думаю, момент для этого визита был выбран плохо".



"Если Ферги хочет посетить Каррингтон, то почему бы это не сделать после трех-четырех побед подряд, хотя этого, возможно, придется подождать".



"Не стоит это делать в такой ситуации, потому что это только усугубляет положение Оле. Это принижает авторитет Оле. Предполагается, что Оле должен быть главным".



"Вы можете себе представить, чтобы во времена работы сэра Алекса Фергюсона главным тренером "Манчестер Юнайтед" после плохой серии на тренировочную базу внезапно заявился бы Мэтт Басби? Ферги бы просто взорвался".



"Мне это совершенно не нравится, у этого дурной привкус. Я бы испытывал отвращение. На месте Оле я бы что-нибудь сказал".



"Причина, почему Оле оказался в этом положении заключается в том, что Оле, как мне кажется, не нервничает, не сходит с ума, не говорит людям, что они должны делать и что не должны делать, хотя именно это требуется от него сейчас".



"Он должен был сказать Алексу и тому, кто послал Алекса: "Прошу меня простить, но ты нам здесь не нужен", — сообщил Никол ESPN.