Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В субботу состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Самый лакомый соперник достался "Арсеналу".

В 1/4 финала "Арсенал" сыграет с единственным оставшимся представителем Футбольной Лиги "Сандерлендом", ныне выступающим в Лиге Один. Причем это будет домашний матч для "канониров".

"Вест Хэм", выбивший из турнира его действующего победителя "Манчестер Сити", на сей раз сразится с "Тоттенхэмом".

В двух других матчах "Челси" повторно пройдет испытание "Брентфордом", как недавно в Премьер-Лиге, а "Ливерпуль" примет на своем поле "Лестер" Брендана Роджерса.

Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 20 декабря.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Тоттенхэм — Вест Хэм
Арсенал — Сандерленд
Брентфорд — Челси
Ливерпуль — Лестер


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 14:00

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  1. chelsealondon 30.10.2021 15:32 # chelsealondon
    ВХ
    Сандер
    Челси
    Ливерпуль

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  2. chelsiukpro 30.10.2021 15:24 # chelsiukpro
    Пиздяч калбасникам на 1/4 хахахах

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  3. tursa 30.10.2021 15:18 # tursa
    за победу в кубке лиги дают 100к, за одну победу на группе в лч дают минимум лям, смысл этого кубка, не пойму

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  4. frisby 30.10.2021 15:04 # frisby
    писда залупенсам. в этот раз не отскочат трусливые рентбои

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  5. liverpool888 30.10.2021 14:23 # liverpool888
    Сливать кубок Лестеру

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  6. scauzer11 30.10.2021 14:09 # scauzer11
    чолсы терь не отскочат)

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  7. jirrort 30.10.2021 14:00 # jirrort
    Очередной трофей для Тухеляна.

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