Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
В субботу состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Самый лакомый соперник достался "Арсеналу".
В 1/4 финала "Арсенал" сыграет с единственным оставшимся представителем Футбольной Лиги "Сандерлендом", ныне выступающим в Лиге Один. Причем это будет домашний матч для "канониров".
"Вест Хэм", выбивший из турнира его действующего победителя "Манчестер Сити", на сей раз сразится с "Тоттенхэмом".
В двух других матчах "Челси" повторно пройдет испытание "Брентфордом", как недавно в Премьер-Лиге, а "Ливерпуль" примет на своем поле "Лестер" Брендана Роджерса.
Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 20 декабря.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Тоттенхэм — Вест Хэм
Арсенал — Сандерленд
Брентфорд — Челси
Ливерпуль — Лестер
30.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
ВХ
Сандер
Челси
Ливерпуль
…
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Пиздяч калбасникам на 1/4 хахахах
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за победу в кубке лиги дают 100к, за одну победу на группе в лч дают минимум лям, смысл этого кубка, не пойму
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писда залупенсам. в этот раз не отскочат трусливые рентбои
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Сливать кубок Лестеру
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чолсы терь не отскочат)
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Очередной трофей для Тухеляна.
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