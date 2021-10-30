В субботу состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Лиги. Самый лакомый соперник достался "Арсеналу".

В 1/4 финала "Арсенал" сыграет с единственным оставшимся представителем Футбольной Лиги "Сандерлендом", ныне выступающим в Лиге Один. Причем это будет домашний матч для "канониров".



"Вест Хэм", выбивший из турнира его действующего победителя "Манчестер Сити", на сей раз сразится с "Тоттенхэмом".



В двух других матчах "Челси" повторно пройдет испытание "Брентфордом", как недавно в Премьер-Лиге, а "Ливерпуль" примет на своем поле "Лестер" Брендана Роджерса.



Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 20 декабря.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Тоттенхэм — Вест Хэм

Арсенал — Сандерленд

Брентфорд — Челси

Ливерпуль — Лестер