Клопп: "Дать Салаху передышку против "Брайтона" было бы преступлением"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже не помышляет о том, чтобы предоставить отдых нападающему Мохамеду Салаху против "Брайтона".

На следующей неделе "Ливерпулю" предстоит матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", а также выезд к "Вест Хэму" в Премьер-Лиге.



Казалось бы, домашняя встреча с "Брайтоном" в субботу является хорошей возможностью устроить передышку Салаху в преддверии этих двух больших матчей, однако Клопп считает, что это было бы проявлением неуважения к сопернику.



"Готов ли я предоставить отдых Салаху в преддверии двух матчей на следующей неделе? Вы говорите о том, чтобы дать игрокам отдохнуть против "Брайтона"? Это было бы преступлением!"



"Брайтон" слишком хорош. Они блестяще стартовали. Возможно, в последнее время их результаты не так хороши, но это очень особенный матч в лиге".



"Если вы еще не видели, то посмотрите их матч против "Сити", и вы поймете, о чем я говорю".



"Что касается Мо, то он хочет играть каждую минуту. Ему не удается это делать, но он хочет! Все они хотят играть в каждом матче. И когда я оставляю их вне игры, то это происходит не потому, что они хотят отдохнуть. Вот так", — цитирует Клоппа Goal.