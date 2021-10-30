Клопп: "Дать Салаху передышку против "Брайтона" было бы преступлением"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже не помышляет о том, чтобы предоставить отдых нападающему Мохамеду Салаху против "Брайтона".
На следующей неделе "Ливерпулю" предстоит матч Лиги Чемпионов против "Атлетико", а также выезд к "Вест Хэму" в Премьер-Лиге.
Казалось бы, домашняя встреча с "Брайтоном" в субботу является хорошей возможностью устроить передышку Салаху в преддверии этих двух больших матчей, однако Клопп считает, что это было бы проявлением неуважения к сопернику.
"Готов ли я предоставить отдых Салаху в преддверии двух матчей на следующей неделе? Вы говорите о том, чтобы дать игрокам отдохнуть против "Брайтона"? Это было бы преступлением!"
"Брайтон" слишком хорош. Они блестяще стартовали. Возможно, в последнее время их результаты не так хороши, но это очень особенный матч в лиге".
"Если вы еще не видели, то посмотрите их матч против "Сити", и вы поймете, о чем я говорю".
"Что касается Мо, то он хочет играть каждую минуту. Ему не удается это делать, но он хочет! Все они хотят играть в каждом матче. И когда я оставляю их вне игры, то это происходит не потому, что они хотят отдохнуть. Вот так", — цитирует Клоппа Goal.
30.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
Правильно. До того, как он уедет на Кубок Африки надо выжать из него все соки.
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чтоб его травмировать, нужно повалить потянув за руку как рамос, но от интенсивности тренировок и матчей его и садио не взять
хотя в матче с атлетико я бы дал отдохнуть
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Физрук снова загоняет своих бегунков и к середине сезона они все сдуются
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Салаха сегодня будет охранять весь Брайтон на поле, а забивать будут Фирма и Жота под шумок))
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