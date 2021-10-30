Сульшер: "Не надо лгать насчет моих игроков и меня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал "наглой ложью" историю о своем конфликте с полузащитником Полем Погба после матча против "Ливерпуля".

После поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд, когда Погба схлопотал красную карточку спустя 15 минут после своего выхода на замену, появилась информация, что Поль отказался разговаривать с Сульшером в раздевалке и даже приостановил все переговоры с клубом о новом контракте.



Погба отреагировал на это гневным сообщением в твиттере, и Сульшер полностью разделяет негодование своего подопечного.



"Я не читаю социальных сетей, но когда Поль подошел ко мне злым..."



"Мы ожидаем, что нас будут критиковать. Признаю, наша игра была недостаточно хороша, и критика со всех сторон была ожидаема. Но мы не можем мириться с ложью и выдумкой. Поль подошел ко мне, чтобы показать, что ему пришлось опубликовать в социальной сети".



"Мы как коллектив выше этого. Наша культура лучше, наша атмосфера лучше. Но когда мы сталкиваемся с наглой ложью, то должны взять и сказать об этом. Мнения и репортажи — это нормально, но не надо лгать насчет моих игроков или меня", — цитирует Сульшера Evening Standard.