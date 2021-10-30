Рюдигер сообщил, что продолжает переговоры с "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер заявил, что счастлив в "Челси" и продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.

Над "Челси" нависла реальная угроза лишиться Рюдигера без всякой компенсации, ведь действующий контракт Антонио истекает в конце этого сезона.



Уже через два месяца Рюдигер сможет свободно общаться с зарубежными клубами, но пока 28-летний немец разговаривает только с "синими".



"Само важное, что я чувствую себя счастливым здесь. Думаю, если люди посмотрят, они смогут увидеть, что я счастлив".



"Что касается контрактной ситуации, то я разговариваю с клубом. Это не для чужих ушей. После Евро я обещал, что мы будем вести переговоры. Так и происходит".



"Марина (Грановская) общается с моим агентом. Ситуация такая, какая она есть, а ко всем этим слухам я не имею никакого отношения".



"Я не отвлекаюсь на это. Я сосредоточен на том, что делаю, ради этого я и просыпаюсь по утрам", — сообщил Рюдигер The Guardian.