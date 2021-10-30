Рюдигер сообщил, что продолжает переговоры с "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер заявил, что счастлив в "Челси" и продолжает переговоры со своим клубом о новом контракте.

Над "Челси" нависла реальная угроза лишиться Рюдигера без всякой компенсации, ведь действующий контракт Антонио истекает в конце этого сезона.

Уже через два месяца Рюдигер сможет свободно общаться с зарубежными клубами, но пока 28-летний немец разговаривает только с "синими".

"Само важное, что я чувствую себя счастливым здесь. Думаю, если люди посмотрят, они смогут увидеть, что я счастлив".

"Что касается контрактной ситуации, то я разговариваю с клубом. Это не для чужих ушей. После Евро я обещал, что мы будем вести переговоры. Так и происходит".

"Марина (Грановская) общается с моим агентом. Ситуация такая, какая она есть, а ко всем этим слухам я не имею никакого отношения".

"Я не отвлекаюсь на это. Я сосредоточен на том, что делаю, ради этого я и просыпаюсь по утрам", — сообщил Рюдигер The Guardian.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 11:00

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  1. meshuggah 30.10.2021 11:18 # meshuggah
    Скорее всего продлит контракт

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  2. liverpool888 30.10.2021 11:15 # liverpool888
    Для нынешнего Челси центр обороны Ахиллесова пята.
    Грядущим летом эта позиция приоритет для усиления.
    С учётом возраста Тиаго Силвы необходимо двое игроков.

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