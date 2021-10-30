Артета: "Думаю, для Салиба есть место в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что в его команде может найтись место для защитника Вильяма Салиба.

Салиба до сих пор не дебютировал за "Арсенал", будучи купленным "канонирами" у "Сент-Этьена" в 2019 году. Этот сезон Вильям вновь проводит в аренде, выступая за "Марсель".



Салиба заставил говорить о себе на прошлой неделе, когда помог "Марселю" выстоять против ПСЖ (0:0), однако судьба 20-летнего француза определится только по окончании сезона.



"Мы примем это решение летом, что естественно, ведь он наш игрок. Мы сядем вместе и решим, каким будет следующий шаг".



"Думаю, для него есть место здесь на следующий сезон. Это будет зависеть и от других игроков, так что нет смысла вести этот разговор сейчас".



"Мы как клуб всегда поддерживаем контакт с игроками, отправленными в аренду. Эду и Бен (Наппер, менеджер по арендным игрокам) ездили на матч против ПСЖ, чтобы посмотреть на него. Они внимательно отслеживают его прогресс", — цитирует Артету Goal.