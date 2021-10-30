Кулибали представляет свой переход в "Сити"

Калиду Кулибали Защитник "Наполи" Калиду Кулибали назвал "Манчестер Сити" в числе трех клубов, ради которых он был бы готов оставить Неаполь.

Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, однако жадность президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса не позволяла этому случиться.

Сейчас Кулибали уже 30 лет, и его переход в какой-либо английский клуб выглядит маловероятнее, чем когда-либо прежде, но сам сенегалец такой сценарий не исключает.

"Если я решу покинуть "Наполи", то только ради какого-нибудь из двух, максимум трех клубов в мире".

"Я говорю про "Манчестер Сити" Гвардиолы, "Реал" и "Барселону", не более того", — сообщил Кулибали Area Napoli.


Метки Кулибали, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 30.10.2021 08:58 # chelsiukpro
    Что за куйню несёт этот нигер...некому он уже ненужен... только если за бесплатно

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  2. liverbro 30.10.2021 08:52 # liverbro
    Ну и дурак

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  3. uyga 30.10.2021 08:47 # uyga
    Пфф так этим трём клубам ты нахер не нужен, пенсионер переписанный

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  4. tigerpool 30.10.2021 08:40 # tigerpool
    Летом как миленький перейдет в Ньюкасл

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