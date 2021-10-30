Кулибали представляет свой переход в "Сити"
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали назвал "Манчестер Сити" в числе трех клубов, ради которых он был бы готов оставить Неаполь.
Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, однако жадность президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса не позволяла этому случиться.
Сейчас Кулибали уже 30 лет, и его переход в какой-либо английский клуб выглядит маловероятнее, чем когда-либо прежде, но сам сенегалец такой сценарий не исключает.
"Если я решу покинуть "Наполи", то только ради какого-нибудь из двух, максимум трех клубов в мире".
"Я говорю про "Манчестер Сити" Гвардиолы, "Реал" и "Барселону", не более того", — сообщил Кулибали Area Napoli.
30.10.2021 08:00
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Последние комментарии:
Что за куйню несёт этот нигер...некому он уже ненужен... только если за бесплатно
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Ну и дурак
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Пфф так этим трём клубам ты нахер не нужен, пенсионер переписанный
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Летом как миленький перейдет в Ньюкасл
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