Кулибали представляет свой переход в "Сити"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали назвал "Манчестер Сити" в числе трех клубов, ради которых он был бы готов оставить Неаполь.

Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, однако жадность президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса не позволяла этому случиться.



Сейчас Кулибали уже 30 лет, и его переход в какой-либо английский клуб выглядит маловероятнее, чем когда-либо прежде, но сам сенегалец такой сценарий не исключает.



"Если я решу покинуть "Наполи", то только ради какого-нибудь из двух, максимум трех клубов в мире".



"Я говорю про "Манчестер Сити" Гвардиолы, "Реал" и "Барселону", не более того", — сообщил Кулибали Area Napoli.