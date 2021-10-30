Сульшер сравнил "Юнайтед" с Тайсоном Фьюри

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил игру своей команды в матче против "Ливерпуля" с поведением непобежденного боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри на ринге.

По словам Сульшера, его команда была "оглушена" голом Наби Кейта в самом начале матча Премьер-Лиги в прошлое воскресенье.



Вместо того, чтобы взять небольшую передышку после нокдауна и собраться с мыслями, как это делает Фьюри на ринге, "Юнайтед" понесся отыгрываться, за что был сурово наказан "Ливерпулем".



"Используя аналогию, скажу, что мы чувствовали себя как боксер, оглушенный ударом и упавший на пол в первые четыре минуты первого раунда".



"Мы не использовали свой момент, а затем пропустили гол. Мы хотели исправиться, но стали чересчур раскрываться и вести себя чересчур неистово против хорошего соперника".



"Вы видели, как пару раз Тайсона Фьюри отправляли в нокдаун. Это потрясающе, насколько он спокоен и хладнокровен, когда находится на полу. Судья считает: "Шесть... Семь... Восемь..." Затем он встает и снова готов драться".



"Возможно, после своего нокдауна мы поднялись слишком быстро, чтобы попытаться исправиться. Поэтому мы должны улучшить свое мышление", — цитирует Сульшера Daily Mail.