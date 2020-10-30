Магуайр считает, что игроки "Юнайтед" подвели Сульшера

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что игроки его команды подвели своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера в матче против "Ливерпуля".

Сульшер оказался под шквалом критики и едва не был уволен после поражения 0:5 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье, однако Магуайр считает, что прежде всего в этом провале виноваты игроки.



К самому себе у Магуайра тоже есть большие претензии. Самый дорогой защитник в мире решительно настроен вернуться в свою лучшую форму.



"Это было тяжело, это было грустно. Если оглянуться на результат и показанную нами игру, то это было позорно. Это никуда не годится для нашего клуба".



"Это была тяжелая неделя. Я не собираюсь говорить, что мы легко это переварили".



"Уверен, это одна из низших точек в карьерах всех наших игроков. Ты возвращаешься домой и не можешь уснуть, потому что в голове у тебя бегают различные мысли. Ты думаешь: "А если бы мы сделали то или это". Если честно, вернувшись домой, я лишь посмотрел на себя и подумал, что я могу делать лучше, а также подумал, что мне нужно взять полную ответственность на себя".



"Думаю, каждый игрок в раздевалке взглянул на себя и возложил полную ответственность на свои плечи, не указывая пальцем на кого-либо другого. В случае таких результатов и таких периодов ты прежде всего должен посмотреть на себя".



"Мы подвели своего тренера против "Ливерпуля". Мы, игроки, подвели фанатов и подвели клуб. На нас лежит огромная ответственность за это. Задолжали ли мы хорошую игру своему тренеру? Конечно".



"Мы пропускаем слишком много голов. Я очень виноват в этом. Я ответственен за свою игру, а также за игру всей обороны".



"Я капитан, я являюсь оплотом обороны последние два года. У нас были хорошие периоды, но в данный момент мы обороняемся недостаточно хорошо. Моя игра недостаточно хороша, и я постараюсь вернуться в форму, которую демонстрировал до своей травмы, предыдущие два сезона", — сообщил Магуайр Sky Sports.