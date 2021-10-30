10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 октября, семью поединками стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 14:30 Онлайн-трансляция



Обе команды находятся на подъеме. "Лестер" может впервые с января 2021 оформить три победы подряд в Премьер-Лиге. "Арсенал" не проигрывает уже шесть поединков чемпионата кряду, хотя до этого потерпел три поражения с общим счетом 0:9. "Лисы" одержали четыре победы в семи последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге, хотя до этого не могли одолеть лондонцев 22 матча кряду.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди должен решить свои проблемы с коленом, но Рикарду Перейра и Айозе Перес находятся под вопросом. Весле Фофана, Джеймс Джастин, Уилфрид Ндиди и Марк Олбрайтон команде не помогут.



Несколько игроков "Арсенала", включая Бена Уайта, не могли тренироваться на этой неделе из-за некой вирусной болезни (не COVID-19). Киран Тирни и Мартин Эдегор под вопросом.



УОТФОРД — САУТГЕМПТОН 17:00



Назначение Клаудио Раньери подействовало с запозданием, но все же дало свой эффект — в прошлый уикенд "Уотфорд" одержал яркую победу 2:5 в гостях у "Эвертона". "Саутгемптон" никак не нащупает свою игру в гостях, выиграв только один из 17 последних выездных матчей в Премьер-Лиге — против "Шеффилд Юнайтед" в марте. В 14 последних встречах этих соперников во всех соревнованиях "святые" уступили лишь раз.



Нападающий "Уотфорда" Эммануэль Деннис пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Данни Роуз залечил икроножную мышцу. Кико Фемения может не поправиться к субботе.



Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя вне игры с травмой лодыжки. Также в лазарете находится Джек Стивенс. Джеймс Уорд-Проуз возвращается после трех матчей дисквалификации.



НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" сыграл против всех команд, располагающихся с 13-го по 18-е место, и не одолел ни одну из них, поэтому сложно представить, что свою первую победу в сезоне "сороки" одержал против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси", который выиграл три последних матча в чемпионате с общим счетом 11:1. "Сороки" потерпели пять поражений в шести последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге, оставшуюся выиграв 1:0.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви возвращается после матча дисквалификации. Голкипер Мартин Дубравка решил свои проблемы со стопой.



Матео Ковачич угодил в лазарет "Челси" к Ромелу Лукаку и Тимо Вернеру. Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик снова в строю.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" не проигрывает в Премьер-Лиге после первого тура, пропуская только в трех из девяти матчей этого сезона. "Кристал Пэлас" неважно играет на выезде, одержав лишь одну победу в 10 последних поединках Премьер-Лиги за пределами своего стадиона — против "Шеффилд Юнайтед" в мае. "Горожане" выиграли обе встречи с "орлами" в прошлом сезоне с общим счетом 6:0.



Единственной потерей "Сити" остается вингер Ферран Торрес.



"Пэлас" по-прежнему вынужден обходиться без Натана Фергюсона и Эберечи Эзе.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" остается единственной непобедимой командой в этом сезоне Премьер-Лиги, поэтому "красным" важнее всего не терять концентрацию — особенно после победы 0:5 на "Манчестер Юнайтед". "Брайтон" не может выиграть уже в четырех матчах чемпионата кряду, но три из них — это ничьи. В прошлом сезоне "Ливерпуль" набрал только одно очко против "чаек", хотя до этого — 18 из 18 возможных в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта оправиля после ушиба. Фабиньо, Джеймс Милнер и Харви Эллиотт не сыграют.



"Брайтон" будет лишен защитника Дэна Берна. Ив Биссума залечил колено и еще посреди недели сыграл в Кубке Лиги.



БЕРНЛИ — БРЕНТФОРД 17:00



"Бернли" располагается в зоне вылета и рискует установить клубный рекорд из 13 матчей Премьер-Лиги кряду без побед. "Брентфорд" не знает поражений на выезде уже 10 поединков чемпионата кряду — с 1:0 против "Норвича" в марте. "Бордовые" выиграли все четыре последние встречи с "пчелами" во всех соревнованиях.



Защитник и капитан "Бернли" Бен Ми недавно оправился после коронавируса.



Основной голкипер "Брентфорда" Давид Райя пропустит до пяти месяцев с травмой колена. У Итана Пиннок и Бриана Мбемо незначительные болячки.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" имеет в своем активе 15 очков, каждую из свои пяти побед одержав с перевесом в один гол. Никак не придет в себя Харри Кейн, отличившийся лишь раз в восьми последних матчах Премьер-Лиги. От "Манчестер Юнайтед" ожидают реакции на поражение 0:5 от "Ливерпуля". В октябре "красные дьяволы" пропустили уже 10 голов — больше любой другой команды дивизиона. "Юнайтед" ни разу не уступил в трех последних выездах к "шпорам" в рамках Премьер-Лиги (2 победы, 1 ничья).



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние Брайана Хиля, который получил травму посреди недели.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Юнайтед" Поль Погба, удаленный против "Ливерпуля". Рафаэль Варан и Антони Мартиаль возобновили тренировки после травм.