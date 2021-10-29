Сульшер подтвердил, что разговаривал с Фергюсоном после 0:5

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что разговаривал с сэром Алексом Фергюсоном после поражения 0:5 от "Ливерпуля".

В начале этой недели появилась информация, что Фергюсон практически спас Сульшера от увольнения. Сэр Алекс приезжал на базу "Юнайтед" в Каррингтоне и призвал руководство клуба повременить со сменой главного тренера.



По словам Сульшера, у визита Фергюсона на базу была другая причина, однако Оле Гуннар уверен, что сумеет выйти из кризиса, как это много раз делал его бывший босс.



"Да, я разговаривал с ним. Да, я уверен, что найду выход. Говорю это коротко и ясно".



"У нас был коммерческий день, и сэр Алекс приезжал, чтобы сделать кое-какие дела. Я встретился с ним и коротко поговорил, потому что он был там с Криштиану (Роналду)", — цитирует Сульшера Daily Mail.