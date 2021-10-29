Терри претендует на работу в "Ньюкасле"
Легенда "Челси" Джон Терри стал еще одним претендентом на вакантную позицию главного тренера "Ньюкасла".
Проведя три сезона в качестве ассистента Дина Смита в "Астон Вилле", минувшим летом Терри покинул бирмингемский клуб, чтобы начать самостоятельную тренерскую работу.
40-летний англичанин уже обладает лицензией УЕФА категории Pro, что позволяет ему тренировать на уровне Премьер-Лиги.
Как отмечает The Sun, за последние дни букмекеры в несколько раз понизили коэффициент на назначение Терри в "Ньюкасле", который все еще ищет замену уволенному Стиву Брюсу.
Однако пока Джон является только пятым фаворитом, пропуская вперед Паулу Фонсенку, Люсьена Фавра, Роберто Мартинеса и Леонарду Жардима.
Из всех перечисленных специалистов только Мартинес имеет опыт работы в Премьер-Лиге, но даже Роберто не сравнится с Терри, если учитывать и опыт Джона как игрока.
29.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
Терри ИМПЕРАТОР.После его ухода Вилла развалилась.
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но даже Роберто не сравнится с Терри, если учитывать и опыт Джона как игрока.
какой бред. как вообще можно сравнивать тренерский и игровой опыт? опыт игрока ещё ничего не гарантирует.
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