Терри претендует на работу в "Ньюкасле"

Легенда "Челси" Джон Терри стал еще одним претендентом на вакантную позицию главного тренера "Ньюкасла".

Проведя три сезона в качестве ассистента Дина Смита в "Астон Вилле", минувшим летом Терри покинул бирмингемский клуб, чтобы начать самостоятельную тренерскую работу.



40-летний англичанин уже обладает лицензией УЕФА категории Pro, что позволяет ему тренировать на уровне Премьер-Лиги.



Как отмечает The Sun, за последние дни букмекеры в несколько раз понизили коэффициент на назначение Терри в "Ньюкасле", который все еще ищет замену уволенному Стиву Брюсу.



Однако пока Джон является только пятым фаворитом, пропуская вперед Паулу Фонсенку, Люсьена Фавра, Роберто Мартинеса и Леонарду Жардима.



Из всех перечисленных специалистов только Мартинес имеет опыт работы в Премьер-Лиге, но даже Роберто не сравнится с Терри, если учитывать и опыт Джона как игрока.