Терри претендует на работу в "Ньюкасле"

Стив Брюс и Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри стал еще одним претендентом на вакантную позицию главного тренера "Ньюкасла".

Проведя три сезона в качестве ассистента Дина Смита в "Астон Вилле", минувшим летом Терри покинул бирмингемский клуб, чтобы начать самостоятельную тренерскую работу.

40-летний англичанин уже обладает лицензией УЕФА категории Pro, что позволяет ему тренировать на уровне Премьер-Лиги.

Как отмечает The Sun, за последние дни букмекеры в несколько раз понизили коэффициент на назначение Терри в "Ньюкасле", который все еще ищет замену уволенному Стиву Брюсу.

Однако пока Джон является только пятым фаворитом, пропуская вперед Паулу Фонсенку, Люсьена Фавра, Роберто Мартинеса и Леонарду Жардима.

Из всех перечисленных специалистов только Мартинес имеет опыт работы в Премьер-Лиге, но даже Роберто не сравнится с Терри, если учитывать и опыт Джона как игрока.


Метки Ньюкасл, Терри, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 29.10.2021 22:15 # jirrort
    Терри ИМПЕРАТОР.После его ухода Вилла развалилась.

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  2. dallaslp 29.10.2021 22:14 # dallaslp
    но даже Роберто не сравнится с Терри, если учитывать и опыт Джона как игрока.

    какой бред. как вообще можно сравнивать тренерский и игровой опыт? опыт игрока ещё ничего не гарантирует.

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